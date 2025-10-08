Suspension des importations de poussins : Les acteurs en concertation pour fixer le prix local

Direction générale de la promotion de l'économie rurale (DGPER)
Direction générale de la promotion de l'économie rurale (DGPER)
publicite

La Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) a tenu un atelier de concertation avec les acteurs de la filière avicole pour la fixation du prix d’achat du poussin chair local ce mercredi 8 octobre 2025 à Ouagadougou. La rencontre vise à fixer un prix consensuel pour le poussin de chair local.  

Afin de faciliter et d’optimiser la production nationale en poussins, et suite au communiqué n∘ 2025-005/MARAH/CAB décidant de la suspension temporaire de la délivrance des autorisations d’importation de poussins de chair, la Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) a jugé nécessaire de rencontrer les acteurs. L’objectif était de fixer un prix d’achat du poussin de chair local.

Dr Rassablaga Dominique Sawadogo, chargé de mission auprès du ministre chargé des ressources animales et halieutiques
Dr Rassablaga Dominique Sawadogo, chargé de mission auprès du ministre chargé des ressources animales et halieutiques

Selon le Dr Rassablaga Dominique Sawadogo, chargé de mission auprès du ministre chargé des ressources animales et halieutiques, la rencontre vise à instaurer un dialogue constructif entre les pouvoirs publics et les acteurs de la filière. Le but étant d’assurer une compréhension commune des enjeux, de lever les éventuelles contraintes, et de convenir, de manière concertée, du prix plafond du poussin chair local.

« Cet exercice de dialogue et de responsabilité collective est essentiel pour garantir la stabilité du marché, encourager la production locale, et préserver les intérêts de l’ensemble des acteurs, du producteur au consommateur », a-t-il justifié.

Direction générale de la promotion de l'économie rurale (DGPER)
Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER)

Lire aussi : Burkina Faso : Le gouvernement suspend temporairement l’importation de poussins chair pour soutenir la filière avicole nationale

Il a précisé qu’à l’issue de la rencontre, les producteurs de poussins et les services techniques devraient être en mesure de fixer un prix plafond pour la vente des poussins. Par ailleurs, Dr. Rassablaga Dominique Sawadogo rassuré qu’il n’y aurait pas de flambée des prix.

« Au regard de l’objet et des discussions qui sont entreprises, il n’y aura pas de flambée de prix, d’autant plus que les producteurs internes n’ont pas intérêt à augmenter ce prix, étant donné que cette mesure est prise pour améliorer la production nationale. Je tiens à rassurer les consommateurs et les producteurs à l’interne que les prix ne seront pas augmentés parce que ce prix sera fixé par l’ensemble des acteurs, y compris les producteurs de poussins et les services techniques », a-t-il soutenu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

