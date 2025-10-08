Royaume-Uni – Inde : Starmer exclut tout assouplissement des visas malgré une mission commerciale historique

publicite

En visite officielle en Inde, le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer a donné le coup d’envoi de la plus vaste mission commerciale du Royaume-Uni depuis l’ère Theresa May, le mercredi 8 octobre 2025. À la tête d’une délégation de 125 chefs d’entreprise, universitaires et dirigeants de grandes firmes telles que British Airways, Barclays, Standard Chartered, BT et Rolls-Royce, il ambitionne de consolider les liens économiques avec l’Inde.

Cependant, malgré les attentes du patronat britannique, Sir Keir a fermé la porte à tout assouplissement des règles de visas pour les travailleurs indiens. « La situation des visas n’a pas changé avec l’accord de libre-échange. Le problème n’est pas une question de visas, mais d’investissement, d’emplois et de prospérité au Royaume-Uni », a-t-il affirmé devant la presse.

Un projet visant à exempter certains travailleurs indiens de cotisations sociales au Royaume-Uni reste en discussion, mais aucune décision n’a été arrêtée.

Parallèlement, la délégation d’affaires entend profiter de ce déplacement pour plaider contre de nouvelles hausses fiscales attendues lors du budget de novembre. Sir Keir a reconnu que le précédent budget avait « beaucoup demandé aux entreprises », tout en défendant ces mesures jugées nécessaires pour stabiliser l’économie et financer des services publics clés comme le NHS.

Cette visite intervient dans un climat de tensions commerciales internationales. Le président américain Donald Trump vient d’imposer de nouveaux droits de douane à l’Inde, accusant New Delhi de soutenir la guerre en Ukraine à travers ses achats de pétrole russe.

