Royaume-Uni – Inde : Starmer exclut tout assouplissement des visas malgré une mission commerciale historique

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 12 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Sir Keir Starmer a eu droit à un accueil chaleureux à son arrivée à Mumbai
Sir Keir Starmer a eu droit à un accueil chaleureux à son arrivée à Mumbai
publicite

En visite officielle en Inde, le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer a donné le coup d’envoi de la plus vaste mission commerciale du Royaume-Uni depuis l’ère Theresa May, le mercredi 8 octobre 2025. À la tête d’une délégation de 125 chefs d’entreprise, universitaires et dirigeants de grandes firmes telles que British Airways, Barclays, Standard Chartered, BT et Rolls-Royce, il ambitionne de consolider les liens économiques avec l’Inde.

Cependant, malgré les attentes du patronat britannique, Sir Keir a fermé la porte à tout assouplissement des règles de visas pour les travailleurs indiens. « La situation des visas n’a pas changé avec l’accord de libre-échange. Le problème n’est pas une question de visas, mais d’investissement, d’emplois et de prospérité au Royaume-Uni », a-t-il affirmé devant la presse.

Lire également 👉Guerre en Ukraine : Une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine prévue « dans les prochains jours »

Un projet visant à exempter certains travailleurs indiens de cotisations sociales au Royaume-Uni reste en discussion, mais aucune décision n’a été arrêtée.

Sir Keir Starmer a eu droit à un accueil chaleureux à son arrivée à Mumbai
Sir Keir Starmer a eu droit à un accueil chaleureux à son arrivée à Mumbai

Parallèlement, la délégation d’affaires entend profiter de ce déplacement pour plaider contre de nouvelles hausses fiscales attendues lors du budget de novembre. Sir Keir a reconnu que le précédent budget avait « beaucoup demandé aux entreprises », tout en défendant ces mesures jugées nécessaires pour stabiliser l’économie et financer des services publics clés comme le NHS.

Cette visite intervient dans un climat de tensions commerciales internationales. Le président américain Donald Trump vient d’imposer de nouveaux droits de douane à l’Inde, accusant New Delhi de soutenir la guerre en Ukraine à travers ses achats de pétrole russe.

Source : Sky news

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 12 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Direction générale de la promotion de l'économie rurale (DGPER)

Suspension des importations de poussins : Les acteurs en concertation pour fixer le prix local

il y a 29 minutes

Diaspora burkinabè au Sénégal : Le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo à l’écoute des préoccupations et projets d’investissement

il y a 4 heures

Lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux : La Police Nationale démantèle deux réseaux de malfrats à Ouagadougou 

il y a 4 heures

Ouagadougou : Une centaine de motos volées restituées, la Police et la Gendarmerie restaurent la confiance

il y a 5 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page