Sierra Leone Vs Burkina Faso (0-1) : « Aujourd’hui, nous avons un groupe » (Brama Traoré)

Brama Traoré, le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso, est satisfait de la victoire de l’équipe nationale (0-1) en déplacement face à la Sierra Leone, à l’occasion de la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour lui, les Étalons du Burkina Faso forment désormais un véritable groupe.

Malgré la victoire, les Étalons du Burkina Faso ont souffert dans les dernières minutes, notamment après les changements opérés par le sélectionneur le mercredi 8 octobre 2025 face à la Sierra Léone. De plus, la pelouse synthétique n’a pas favorisé un beau spectacle.

« Ça a été un match absolument disputé. L’équipe sierra-léonaise voulait coûte que coûte une victoire ce soir. Nous étions vraiment préparés. Vous avez vu sur le terrain que ça a été laborieux. Mais au bout du fil, nous avons gagné ce match qui était vraiment très important pour nous », rappelle Brama Traoré, satisfait d’avoir pris trois points dans cette rencontre.

Cette victoire ne qualifie pas encore les Étalons, devancés au classement par l’Égypte, qui obtient l’unique place de qualification directe pour la Coupe du Monde 2026 après sa victoire (0-3) face à Djibouti.

Une place dans les barrages

L’équipe burkinabè vise désormais l’une des quatre places de meilleurs deuxièmes pour accéder aux barrages. « Le Burkina Faso est en train de faire son chemin. Aujourd’hui, nous avons un groupe. Ça veut dire qu’ils sont ensemble. Il y a l’harmonie, il y a l’ambiance dans le groupe. Ce qui leur permet d’être à l’aise sur le terrain », souligne Brama Traoré.

Après cette victoire qui maintient le Burkina Faso dans la course à la qualification, Brama Traoré pense désormais à la rencontre qui opposera le Burkina Faso à l’Éthiopie. « La suite, c’est déjà dimanche. On a rendez-vous au stade du 4-Août contre l’Éthiopie. Face à notre peuple et au public ouagalais au stade du 4-Août », rappelle Brama Traoré.

Il espère une première victoire pour les Étalons du Burkina Faso depuis la réouverture du stade du 4-Août de Ouagadougou. « Ça va être l’enfer. Nous savons que ce public-là va mettre du feu. Et nous devons nous préparer à leur donner, à leur procurer beaucoup, beaucoup de satisfactions après les 90 minutes », souhaite-t-il.

Le Burkina Faso occupe actuellement la troisième place au classement des meilleurs deuxièmes de ces qualifications. Le Burkina Faso joue l’Éthiopie lors de la dernière journée le dimanche 12 octobre 2025 à 19h00.