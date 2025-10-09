Burkina Faso : Recensement des candidats au Hadj 2022-2024 n’ayant pas obtenu de visa

Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité lance, du 13 au 24 octobre 2025, une opération de recensement des candidats au pèlerinage à La Mecque inscrits entre 2022 et 2024, mais qui n’ont pas pu effectuer le voyage faute de visas.

L’opération se déroulera à la Direction générale des Affaires religieuses, coutumières et traditionnelles à Ouagadougou, ainsi que dans les gouvernorats de régions. Les inscriptions seront ouvertes les jours ouvrables, de 8h à 15h.

Les personnes concernées devront présenter des pièces justificatives, notamment à savoir le reçu de paiement, la date d’inscription, les références du passeport, le nom de l’agence de voyages et de tourisme.

Le ministre d’État, Emile Zerbo, rappelle que toute fausse déclaration ou information erronée entraînera des sanctions prévues par la loi.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues aux numéros suivants : 70 18 19 18 / 72 62 70 77.