Burkina Faso : Recensement des candidats au Hadj 2022-2024 n’ayant pas obtenu de visa
Le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité lance, du 13 au 24 octobre 2025, une opération de recensement des candidats au pèlerinage à La Mecque inscrits entre 2022 et 2024, mais qui n’ont pas pu effectuer le voyage faute de visas.
L’opération se déroulera à la Direction générale des Affaires religieuses, coutumières et traditionnelles à Ouagadougou, ainsi que dans les gouvernorats de régions. Les inscriptions seront ouvertes les jours ouvrables, de 8h à 15h.
Les personnes concernées devront présenter des pièces justificatives, notamment à savoir le reçu de paiement, la date d’inscription, les références du passeport, le nom de l’agence de voyages et de tourisme.
Lire également 👉Organisation du Hadj : Fatwa sur ces aspects pratiques pas très catholiques !
Le ministre d’État, Emile Zerbo, rappelle que toute fausse déclaration ou information erronée entraînera des sanctions prévues par la loi.
Des informations complémentaires peuvent être obtenues aux numéros suivants : 70 18 19 18 / 72 62 70 77.