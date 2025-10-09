Communiqué nécrologique | Décès de Bagagnan Marie Julienne : Remerciements et Faire-Part
La grande famille BAGAGNAN, TAPSOBA OUEDRAOGO, YANOGO à Tenkodogo, Ouagadougou et Silmiougou,
Les familles alliées :
BALIMA, OUANDAOGO, KERE, KOURAOGO, SORGHO, KOUANDA et MINOUNGOU…
Les belles familles :
SINARE à Zitenga SAWADOGO à Ouahigouya, BIYANG au Cameroun,
DIALLO à Fada et à diabo,
MINOUNGOU à Tenkodogo,
NAPON à Léo.
Les enfants :
Serge Etienne, Ahmed , Ramatou, Asita, Eve, Aboubacar, Faed Adam, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur épouse, sœur, cousine, nièce, mère et grand-mère : Mme BAGAGNAN MARIE JULIENNE, précédemment matrone à la retraite.
La levée du corps aura lieu le jeudi 09 octobre 2025 à 16h a la morgue de l’hôpital Yalgado suivie à
20h d’une veillée de prière au domicile de la défunte a wayalghin derrière le BENBAO NIGHT CLUB.
Vendredi 10 octobre à 8h30, messe d’absoute à l’église Charles Louanga de Wayalghin suivie de l’enterrement au cimetière de Dagnoin
Union de prière.
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !