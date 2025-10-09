Communiqué nécrologique | Décès de Bagagnan Marie Julienne : Remerciements et Faire-Part

La grande famille BAGAGNAN, TAPSOBA OUEDRAOGO, YANOGO à Tenkodogo, Ouagadougou et Silmiougou,

Les familles alliées :

BALIMA, OUANDAOGO, KERE, KOURAOGO, SORGHO, KOUANDA et MINOUNGOU…

Les belles familles :

SINARE à Zitenga SAWADOGO à Ouahigouya, BIYANG au Cameroun,

DIALLO à Fada et à diabo,

MINOUNGOU à Tenkodogo,

NAPON à Léo.

Les enfants :

Serge Etienne, Ahmed , Ramatou, Asita, Eve, Aboubacar, Faed Adam, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur épouse, sœur, cousine, nièce, mère et grand-mère : Mme BAGAGNAN MARIE JULIENNE, précédemment matrone à la retraite.

La levée du corps aura lieu le jeudi 09 octobre 2025 à 16h a la morgue de l’hôpital Yalgado suivie à

20h d’une veillée de prière au domicile de la défunte a wayalghin derrière le BENBAO NIGHT CLUB.

Vendredi 10 octobre à 8h30, messe d’absoute à l’église Charles Louanga de Wayalghin suivie de l’enterrement au cimetière de Dagnoin

Union de prière.