Communiqué nécrologique | Décès de Bagagnan Marie Julienne : Remerciements et Faire-Part

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 27 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

La grande famille BAGAGNAN, TAPSOBA OUEDRAOGO, YANOGO à Tenkodogo, Ouagadougou et Silmiougou,

Les familles alliées :
BALIMA, OUANDAOGO, KERE, KOURAOGO, SORGHO, KOUANDA et MINOUNGOU…

Les belles familles :
SINARE à Zitenga SAWADOGO à Ouahigouya, BIYANG au Cameroun,
DIALLO à Fada et à diabo,
MINOUNGOU à Tenkodogo,
NAPON à Léo.

Les enfants :
Serge Etienne, Ahmed , Ramatou, Asita, Eve, Aboubacar, Faed Adam, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur épouse, sœur, cousine, nièce, mère et grand-mère : Mme BAGAGNAN MARIE JULIENNE, précédemment matrone à la retraite.

La levée du corps aura lieu le jeudi 09 octobre 2025 à 16h a la morgue de l’hôpital Yalgado suivie à
20h d’une veillée de prière au domicile de la défunte a wayalghin derrière le BENBAO NIGHT CLUB.

Vendredi 10 octobre à 8h30, messe d’absoute à l’église Charles Louanga de Wayalghin suivie de l’enterrement au cimetière de Dagnoin

Union de prière.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 27 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué nécrologique | Décès de DIANOU DAYERI DIEUDONNÉ DANNY

il y a 23 heures

Communiqué nécrologique | Décès de SOMDA Yirele Bienvenu Maxime : Remerciements et Faire-part

il y a 6 jours

Communiqué nécrologique : Doua de EL-HADJ TRIANDE ALDIOUMA dit Ladji Wogdogo le dimanche le 05 octobre 2025 à 8h00

il y a 1 semaine

Communiqué nécrologique | Décès de Bassambié Zouagnadigue Alfred BAZIE

il y a 2 semaines

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page