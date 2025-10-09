Journée mondiale de la vue 2025 : Le Burkina Faso renforce la lutte contre la cécité et les maladies oculaires

Ceci est le message du ministre de la santé, Dr. Robert Lucien Jean-Claude Kargougou à l’occasion de la journée mondiale de la vue.

À l’instar des autres pays du monde, le Burkina Faso célèbre ce 09 octobre 2025 la journée mondiale de la vue, une occasion de rappeler que la santé oculaire est un droit fondamental et une composante essentielle du bien-être de chacun.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 2,2 milliards de personnes dans le monde vivent avec une déficience visuelle ou une cécité, dont au moins 1 milliard de cas auraient pu être évités ou ne sont pas encore pris en charge. La perte de la vue constitue non seulement un problème majeur de santé publique, mais aussi un enjeu de développement humain et de justice sociale.

Le thème retenu cette année, « Les personnes au cœur de la santé oculaire », nous interpelle sur la nécessité de placer chaque individu au centre des actions de prévention, de dépistage et de prise en charge des maladies des yeux.

Au Burkina Faso, les résultats de l’enquête sur l’Appréciation Rapide de la Cécité Évitable (ARCE/RAAB 2011) dans la région du Centre-Ouest révélaient que 8 % des personnes âgées de plus de 50 ans souffraient de cécité et 17 % de basse vision. Selon le 5ᵉ Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2019, la prévalence du handicap visuel dans la population nationale était de 0,3 %.

Les principales affections oculaires responsables de perte de vision dans notre pays demeurent la cataracte, le glaucome et les complications du trachome. En effet, en 2024, les données de l’annuaire statistique sanitaire indiquaient 55 710 consultations pour cataracte dont 10 421 interventions chirurgicales et 20 450 cas de glaucome dont 102 opérés.

Les résultats de l’enquête STEPS 2021 montrent également que, chez les personnes âgées de 50 à 69 ans, la prévalence de la basse vision (acuité visuelle inférieure à 3/10) était de 15 % et celle de la faible vision (acuité visuelle inférieure à 7/10) était de 54%. Pour ce qui concerne les interventions de la cataracte, seules 2,2% de la population de plus de 50 ans en ont déjà bénéficié. Par ailleurs, 6,4% de la population déclarait porter des verres correcteurs avec une prévalence légèrement plus élevée chez les hommes (7,8%) que chez les femmes (5,2%).

Cette journée constitue une occasion privilégiée pour :

rappeler l’importance d’investir dans la santé oculaire comme levier de bien-être et de développement durable ;

sensibiliser les populations à l’importance du dépistage précoce et régulier des maladies des yeux ;

renforcer l’engagement des décideurs, des partenaires et des acteurs communautaires pour garantir des soins oculaires accessibles et de qualité ;

Placer les personnes au centre des politiques et interventions de santé oculaire.

Le Burkina Faso a inscrit la lutte contre les maladies des yeux et la cécité évitable dans sa Stratégie nationale de développement sanitaire (SNDS) 2021-2025. Elle participe pleinement à l’atteinte des objectifs de couverture sanitaire universelle et de développement durable. Elle a permis la mise en œuvre d’actions avec des résultats fort appréciables. Les principaux acquis sont :

l’élaboration d’un plan stratégique national santé oculaire 2021-2025,

l’organisation régulière de campagnes nationales de chirurgie de la cataracte et du glaucome,

l’élaboration d’algorithmes et de modules de formation sur les soins oculaires primaires pour les agents de santé non ophtalmologues, les enseignants et des agents de santé à base communautaire (ASBC),

l’intégration d’indicateurs de santé oculaire dans le système national d’information sanitaire,

la dotation de 1000 équipements simples pour l’examen oculaire appelé arclights,

la mise en œuvre de la santé oculaire scolaire dans les régions de Tannounya et du Nando

la célébration régulière des journées dédiées à la santé oculaire.

Cependant, des défis majeurs persistent : l’insuffisance de ressources humaines qualifiées, l’insuffisance d’équipements spécialisés, les difficultés d’accès aux soins, surtout en milieu rural, et la nécessité d’une meilleure sensibilisation communautaire.

Les perspectives portent sur :

l’intensification des activités de santé oculaire en milieu scolaire,

l’intégration de la santé oculaire dans les soins de santé primaires,

la mise en place de la technique de phaco-émulsification dans les hôpitaux pour améliorer la chirurgie de la cataracte.

En ce jour dédié à la vue, je voudrais lancer cet appel à toutes et à tous : « Prenons soin de nos yeux ! Faisons-nous dépister régulièrement, consultons sans délai en cas d’anomalie, et soutenons la lutte contre les maladies oculaires ! »

Le Gouvernement, à travers le Ministère de la Santé, réaffirme son engagement à placer les populations au cœur de ses actions, afin de garantir à chaque citoyen le droit fondamental à une bonne vision et à une vie en bonne santé.

Le Ministre de la Santé

Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU

Officier de l’Ordre de l’Étalon