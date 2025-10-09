Sierra Leone Vs Burkina Faso : « La victoire, c’était le plus important » (Dango Ouattara)

394 Partages Partager Twitter

Grâce à un but de Mohamed Zoungrana, les Étalons se sont imposés (0-1) contre la Sierra Leone, le mercredi 8 octobre 2025 à Monrovia, en raison de l’indisponibilité du stade en Sierra Leone. Même si le match a été difficile, Dango Ouattara retient la victoire.

« C’est une équipe solide en face. Elle nous a posé beaucoup de problèmes. On a réussi à sortir avec la victoire. On était venus pour ça, c’était le plus important », a rappelé Dango Ouattara, l’attaquant burkinabè de Brentford en Premier League après la victoire (0-1) face à la Sierra.

Après avoir mené au score, les Étalons ont aussi souffert, tant les Sierra-Leonais ont tout tenté pour revenir au score.

Continuer à se battre

« C’est un match difficile, mais on fait le nécessaire pour sortir avec les trois points. On va continuer à se battre, on va se battre de notre côté », a ajouté Dango Ouattara. En effet, les Étalons sont encore en course pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026.

S’ils ne peuvent plus se qualifier directement, ils peuvent envisager une place de meilleur deuxième pour participer aux barrages en Afrique, puis éventuellement face à des équipes du reste du monde.

Les Étalons affrontent l’équipe d’Éthiopie le dimanche 12 octobre 2025 au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Il faudra également gagner ce match pour rester en course. Dango Ouattara en est conscient : « On va essayer de mettre en pratique ce que le coach nous demande à chaque fois. Que ce soit le match de dimanche ou les matchs à venir, on va toujours essayer de se battre et donner le meilleur de soi-même ».

Les Étalons sont deuxièmes de leur groupe derrière l’Égypte, déjà qualifiée, et quatrièmes meilleurs deuxièmes dans la zone Afrique. La prochaine Coupe du Monde se disputera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.