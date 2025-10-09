Savane FM célèbre ses 26 ans sous le signe de la cohésion sociale

0 Partages Partager Twitter

Savane FM s’apprête à commémorer son 26ᵉ anniversaire du 29 octobre au 2 novembre 2025 à Ouagadougou. Le programme des activités de cette célébration a été dévoilé ce jeudi 9 octobre 2025 lors d’un point de presse.

26 ans d’existence dans l’univers médiatique méritent un temps d’arrêt, non seulement pour célébrer, mais aussi pour faire une introspection. C’est dans cet esprit que Savane FM a choisi de placer son 26ᵉ anniversaire sous le thème, « Promotion de la cohésion sociale et de nos valeurs partagées »

Selon Issaka Sourwèma, directeur général de Savane Médias, cette célébration sera l’occasion de revisiter la vision de départ des promoteurs de Savane FM, une vision adoptée par des millions d’auditeurs au Burkina Faso et à l’étranger dès le 11 octobre 1999.

« Cela dit, un souvenir s’impose à nous. Le devoir de reconnaître que nous devons tout à notre public et à nos partenaires ; et également à nos confrères que vous êtes. En effet, les succès que vous avez enregistrés et les défis auxquels vous avez fait et faites face nous ont inspirés et continuent de nous inspirer », a-t-il reconnu.

Par ailleurs, Issaka Sourwèma a précisé qu’une panoplie d’activités est prévue durant toute la période de commémoration. Il s’agit, entre autres d’émissions spéciales sur le thème général et des sous-thèmes; d’une conférence radio-télévisée sur le thème principal; des Journées portes ouvertes; de collectes et diffusion de témoignages d’auditeurs, de téléspectateurs et d’internautes de tous âges et catégories socioprofessionnelles, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, des visites ciblées à des auditeurs, téléspectateurs, personnalités et partenaires historiques; d’une sortie touristique du personnel; d’un match de gala et d’une foire d’exposition-vente de produits, qui se tiendra du mercredi 29 octobre au dimanche 2 novembre 2025 devant les locaux de Savane Médias pour clôturer l’événement en beauté.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24