Gestion des traumatismes : L’AO Alliance mise sur les médias et les agents de santé à base communautaire pour éduquer la population

Dans le cadre de son programme de formation, la Fondation AO Alliance, en collaboration avec la Société burkinabè de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie, a organisé, le samedi 11 octobre 2025, un séminaire d’information, d’éducation et de communication. Ce séminaire, qui portait sur la prise en charge des fractures au Burkina Faso, était destiné aux professionnels des médias et aux agents de santé à base communautaire.

L’objectif de cette formation, selon Professeur Patrick Dakouré, responsable national de l’AO Alliance, était d’instaurer un dialogue avec les participants sur la nature des fractures, leurs conséquences, ainsi que sur les modalités de leur prise en charge au Burkina Faso.

Au cours de la formation, les différents modules ont abordé l’os, son rôle dans l’organisme, les divers types de fractures, leurs répercussions, et les protocoles de traitement. “Le choix de ces participants c’est que ce sont des acteurs clés dans l’éducation de la population. Le séminaire se veut un séminaire d’information à leur endroit, et eux, de retour dans leurs communautés, ils pourront sensibiliser et éduquer la population sur les bons comportements à avoir lorsqu’une facture se produit”, a-t-il indiqué.

Le Professeur Dakouré a souligné qu’une fracture se définit comme une brisure ou une rupture d’un os. Il a affirmé que c’est au sein de l’os que la vie prend naissance. “L’os c’est un élément vivant dans l’organisme qui va protéger certains organes, et qui va contribuer au développement de certaines cellules de l’organisme notamment les cellules du sang. Et lorsqu’il y a une fracture, ces deux rôles peuvent être perturbés surtout le rôle de protection des organes, le rôle de soutien dans l’organisme que l’os a”, a-t-il ajouté.

Concernant le plateau technique, il a confié que les principaux hôpitaux disposent de l’équipement de base nécessaire pour traiter la quasi-totalité des fractures. “Maintenant ce qui reste c’est l’organisation des soins et surtout le coût financier des soins”, a-t-il relevé.

Par ailleurs, le Professeur Dakouré a rappelé que l’AO Alliance est une fondation qui œuvre à l’amélioration des soins prodigués aux victimes de traumatismes, notamment les patients présentant des fractures.

Au Burkina Faso, cette fondation collabore avec la Société burkinabè de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie dans le but d’optimiser la prise en charge des patients accidentés et traumatisés sur l’ensemble du territoire.