Cessez-le-feu historique à Gaza : Donald Trump proclame « la paix au Moyen-Orient »

Après deux ans d’un conflit meurtrier dans la bande de Gaza, un accord de cessez-le-feu a été scellé ce lundi 13 octobre 2025 en Égypte. Le président américain Donald Trump a salué un « jour formidable pour le Moyen-Orient », affirmant que la région entrait dans « une nouvelle ère de paix et de stabilité ».

Réunis à Charm el-Cheikh, une trentaine de dirigeants et représentants d’organisations internationales ont signé une déclaration garantissant la fin de la guerre à Gaza. Donald Trump et le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi ont coprésidé la rencontre, saluée comme une percée diplomatique majeure.

« Nous avons réussi ensemble ce que tout le monde pensait impossible. Enfin, nous avons la paix au Moyen-Orient », a lancé Donald Trump, sous les applaudissements des délégations présentes.

Le chef d’État égyptien a souligné que l’accord posait « les fondations d’une solution à deux États » et marquait « le début d’une ère nouvelle ».

Ni le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou ni les dirigeants du Hamas n’étaient présents, mais le président palestinien Mahmoud Abbas a participé au sommet et a échangé une poignée de main très remarquée avec Donald Trump.

Trump célèbre « l’aube d’un nouveau Moyen-Orient »

Dans un discours prononcé ensuite à la Knesset, le parlement israélien, Donald Trump a salué « l’aube historique d’un nouveau Moyen-Orient ». « Après tant d’années de guerre, le ciel est aujourd’hui calme, les armes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix », a-t-il déclaré.

Le président américain a présenté cette journée comme la fin d’un « long et douloureux cauchemar » pour les Israéliens et les Palestiniens. Deux députés de gauche ont toutefois été expulsés après avoir brandi des pancartes réclamant la reconnaissance officielle de la Palestine.

Donald Trump a tenu à remercier les nations arabes et musulmanes ayant joué un rôle dans la libération d’otages et la conclusion du cessez-le-feu. « C’est un triomphe incroyable d’avoir toutes ces nations travaillant ensemble comme partenaires de la paix », a-t-il souligné.

À Jérusalem, le Premier ministre Benyamin Nétanyahou a rendu hommage à Donald Trump, le qualifiant de « meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche ».

Il a exprimé son espoir que cet accord ouvre la voie à de nouveaux traités de paix avec les pays arabes.

Donald Trump a même évoqué, sur un ton humoristique, l’idée d’une grâce présidentielle pour Nétanyahou, poursuivi pour corruption.

Alors que la guerre à Gaza a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé des millions de civils, la communauté internationale salue une avancée historique mais appelle à la prudence. Donald Trump, confiant, a conclu. « Cela va tenir. C’est le début d’une paix durable au Moyen-Orient », a-t-il lancé.

Source : La Presse Ca