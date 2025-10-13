Communiqué | Tranche Commune Entente 2025 : découvrez la liste complète des gagnants du tirage du 6 octobre 2025

Découvrez la liste des heureux gagnants du premier tirage dans le cadre de la Tranche Commune Entente qui a eu lieu ce lundi 06 octobre 2025
Félicitations au détenteur du ticket CC4-NVJ4, grand gagnant du voyage touristique offert dans le cadre de la Tranche Commune Entente 2025.
Bravo également à tous les autres gagnants qui repartent avec des gains allant de 100 000 F CFA à 500 000 F CFA.
Rendez-vous pour le prochain tirage, le lundi 13 octobre 2025, pour tenter, vous aussi, de faire partie des gagnants !
