Communiqué | Faso Loto 5/90 – « Nékré » Tirage du Lundi 13 Octobre 2025
Tirage N° 2025/122
Les numéros gagnants sont : 64– 81 – 59 – 3– 26
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
