Communiqué | Faso Loto 5/90 – « Nékré » Tirage du Lundi 13 Octobre 2025

0 Moins d’une minute
publicite
🎟️ Tirage N° 2025/122
Les numéros gagnants sont : 64– 81 – 59 – 3– 26 🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf ou via le code *3590# – rapide, simple et sécurisé.
📍 Vous pouvez également jouer auprès de nos vendeurs ambulants.
✨ Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité.
