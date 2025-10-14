Région du Nakambé : Soleil Resources offre plus de 30 millions F CFA en dons aux populations locales

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le groupe minier de l’opérateur économique Inoussa Kanazoé, Soleil Resources, continue d’apporter du baume au cœur des populations de la région du Nakambé. Au cours de ce mois d’octobre, à travers ses filiales Burkina mining company (BMC) et Ouaré mining company (OMC), il a fait des dons de diverses natures en faveur des populations. Des actions qui s’inscrivent dans le cadre de sa responsabilité sociale.

C’était un ouf de soulagement pour la communauté éducative du lycée départemental de Youngou le 1er octobre 2025. En effet, c’est ce jour de la rentrée scolaire que Burkina mining company (BMC) du groupe Soleil Resources a choisi pour remettre des matériaux de construction destinés à la réparation de la toiture du lycée, emportée en mai 2025 par un vent violent.

Dans le souci de pouvoir travailler sereinement dans un environnement sécurisé, le bureau des parents d’élèves du lycée avait adressé, le 23 septembre 2025, une demande à la société. En seulement une semaine, celle-ci a donné une suite favorable à la requête.

Sur un besoin exprimé d’environ 3 800 000 FCFA, la société minière a octroyé des matériaux notamment du ciment, des tôles et du fer d’une valeur de 3 000 000 FCFA. Une action saluée par la communauté éducative, les autorités administratives et coutumières de la localité, qui ont souligné qu’elle permettra de rénover la toiture de six salles de classe.

Un appui humanitaire pour les déplacés internes

Le 11 octobre dernier, ce sont les personnes déplacées internes originaires du village de Sawenga, dans la commune de Bittou qui ont reçu 50 tonnes de riz d’une valeur de 20 millions FCFA. Ce don, remis au Haut-commissariat de la province du Boulgou, est l’aboutissement d’un plaidoyer de l’Association Béognééré pour le Développement de Sawenga (ABNDS) auprès de Ouaré mining company (OMC), société sœur de BMC.

Avec ce geste de 2000 sacs de 25kg, plus d’un millier de personnes déplacées internes installées verront leurs difficultés atténuées, a fait savoir le président de l’ABNDS, Mathieu Tandako.

Le directeur des relations communautaires de OMC et BMC de Soleil Resources, Antoine Attiou, représentant le directeur général de la mine, Poco Tapsoaba, a rappelé que l’entreprise désormais à capitaux entièrement burkinabè depuis 2024 reste engagée dans la mise en œuvre de sa politique de responsabilité sociale.

« La direction a accepté de répondre favorablement à la requête de l’association en offrant 50 tonnes de riz, d’une valeur de 20 millions de francs CFA, afin de soutenir l’action du gouvernement et d’apporter un appui aux populations en détresse », a-t-il affirmé avant d’indiquer que la société intervient sur la base des requêtes formulées par les communautés, conformément à sa politique de proximité.

Le Haut-commissaire de la province du Boulgou, Constantin Dabiré, a salué cette action conjointe de la société et de l’ABNDS, qu’il a qualifiée d’exemple de collaboration au service des populations déplacées.

Il a assuré de la disponibilité des services de l’action humanitaire pour accompagner la réception, le stockage et la distribution des vivres aux bénéficiaires. Enfin, pour soulager les parents d’élèves en cette rentrée scolaire, la société a répondu favorablement à une requête d’écoles en fournitures scolaires.

Aussi, le lundi 13 octobre 2025, un don de fournitures scolaires d’une valeur de 8 millions FCFA a été fait à 10 écoles du canton de Youga, principalement au profit d’élèves déplacés internes.

Présents à la cérémonie, le secrétaire général de la commune représentant le PDS de Zabré, l’inspecteur chef de la circonscription d’enseignement de base de Zabré 2, les chefs coutumiers et religieux de Youga, les représentants des parents d’élèves et les directeurs des dix écoles ont tour à tour remercié la mine d’or pour cet important don, qui permettra aux élèves de travailler dans de meilleures conditions et d’obtenir de bons résultats scolaires.

Par Henri Zongo

Légende :

BMC de Soleil Resources a contribué à la rénovation du lycée départemental de Youngou avec des matériaux de construction d’une valeur de 3 millions de F CFA Remise symbolique de vivres à une PDI ressortissante du village de Sawenga, dans la commune de Bittou 2000 sacs de 25 kg de riz ont été offerts aux PDI originaire du village de Sawenga dans la commune de Bittou par OMC, société sœur de BMC du groupe Soleil Resources Des kits scolaires d’un montant de 8 millions de F CFA feront le bonheur des élèves de 10 écoles du canton de Youga