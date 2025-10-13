Annonce | 10 ans d’excellence et d’hospitalité : profitez de -35% au Bistro Neema et au Bar Le Veenem !

🎉 Animation spéciale 10 ans !
Deux dates, deux ambiances, une même offre spéciale ✨

🍸 -35% sur la consommation*
16 oct. – Bistro Neema à 18h30
18 oct. – Bar Le Veenem à 18h30

🎉 Célébrons l’excellence et l’hospitalité.

📞 Réservez vite aux: +226 25 32 97 97 / 76 00 62 37
Offre valable uniquement sur réservation.

❤️ Invitation

