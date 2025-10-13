Prix Nobel d’économie 2025 : Joel Mokyr, Philippe Aghion et Peter Howitt récompensés pour leurs travaux sur la croissance et l’innovation

Le prix Nobel d’économie 2025 a été attribué ce lundi 13 octobre 2025 à un trio d’économistes pour leurs recherches sur les liens entre l’innovation technologique et la croissance économique. Les lauréats sont l’Américano-Israélien Joel Mokyr, le Français Philippe Aghion et le Canadien Peter Howitt.

Selon l’Académie royale des sciences de Suède, la moitié du prix revient à Joel Mokyr, 79 ans, « pour avoir identifié les conditions préalables à une croissance durable grâce au progrès technologique », tandis que l’autre moitié est attribuée conjointement à Philippe Aghion (69 ans) et Peter Howitt (79 ans) « pour leur théorie de la croissance durable à travers la destruction créatrice ».

Professeur à l’université Northwestern (États-Unis), Joel Mokyr s’est distingué par son approche historique des dynamiques économiques.

« Il a utilisé des sources historiques pour découvrir les causes de la croissance soutenue qui est devenue la nouvelle normalité », a expliqué le jury Nobel dans son communiqué.

De leur côté, Philippe Aghion (Collège de France) et Peter Howitt (Université Brown) sont mondialement connus pour leur théorie de la « destruction créatrice », inspirée de Schumpeter, qui décrit comment les innovations remplacent les technologies obsolètes et stimulent la croissance.

« Lorsqu’un produit nouveau et meilleur arrive sur le marché, les entreprises qui vendent les produits plus anciens sont perdantes », rappelle le comité Nobel.

Lors de la présentation du prix, Kerstin Enflo, professeure d’histoire économique et membre du comité Nobel, a souligné l’importance de leurs recherches.

« Les travaux des lauréats nous rappellent que le progrès ne doit jamais être considéré comme acquis. Une société doit rester ouverte au changement, encourager la science et soutenir l’innovation », a-t-il précisé.

Les trois économistes se partageront une récompense de 11 millions de couronnes suédoises, soit environ 930 000 francs suisses.

Ce Nobel clôt la série 2025 des prix Nobel, qui a également distingué :

-la Vénézuélienne Maria Corina Machado (Paix),

-le Hongrois László Krasznahorkai (Littérature),

-le Français Michel Devoret, le Britannique John Clarke et l’Américain John Martinis (Physique),

-le Britannique Richard Robson, le Japonais Susumu Kitagawa et le Jordanien Omar M. Yaghi (Chimie),

-ainsi que le Japonais Shimon Sakaguchi et les Américains Mary Brunkow et Fred Ramsdell (Médecine).

Source : RTS Ch