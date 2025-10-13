Élargissement de Faso Mêbo dans les arrondissements : Les commerçants de Nabi Yaar donnent le ton dans l’arrondissement 5 de Ouagadougou

Dans le cadre de la décentralisation de l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans les différents arrondissements du Burkina Faso, les commerçants du Marché de Nabi Yaar ont répondu à l’appel patriotique en apportant du matériel à la mairie de l’arrondissement numéro 5 de Ouagadougou. Ce don est composé de deux tonnes de ciment, 12 pelles et des seaux. L’objectif de ce geste répond aux ambitions de ces commerçants de participer à la construction de cet arrondissement.

Après l’appel à contribution pour l’initiative Faso Mêbo, des décisions ont été prises pour qu’elle soit aussi décentralisée dans les différents arrondissements et communes du pays. C’est en ce sens que dans l’arrondissement 5 de Ouagadougou, des commerçants du Marché de Nabi Yaar ont marqué leur participation à travers un geste ce lundi 13 octobre 2025 pour la mairie de cet arrondissement.

L’idée derrière ce geste est de non seulement répondre à l’appel patriotique, mais aussi d’être un moyen de participer au rayonnement de l’arrondissement, surtout de leurs marchés et Yaar, selon le représentant du Bureau du marché Nabi Yaar, Abdoulaye Dabo.

« Nous sommes venus ce matin pour répondre à l’appel du président du Faso pour le soutien de Faso Mêbo. Désormais, Faso Mêbo se déploie dans les arrondissements et nous sommes de cet arrondissement, donc nous sommes venus apporter notre pierre, ce que nous avons. Faso Mêbo, c’est maintenant dans les arrondissements et chacun doit donner et travailler pour son arrondissement aussi », a-t-il expliqué.

C’est un premier pas pour ce groupe de commerçants, mais le retour pour un autre geste est déjà inscrit dans les perspectives selon Abdoulaye Dabo. Il a d’ailleurs saisi l’occasion pour appeler les autres acteurs a emboîter le pas pour le rayonnement de l’arrondissement en particulier et celui du Burkina Faso en général.

« L’arrondissement compte beaucoup de marchés. Nous souhaitons qu’ils viennent aussi faire ce même geste. Désormais, c’est dans les communes que nous allons tous construire pour le Burkina Faso. Chacun doit mettre la main pour que nous puissions construire notre pays », a-t-il ajouté.

Le Président de la Délégation Spéciale de cet arrondissement, Issa Démé, a salué le geste en ces mots : « Ils se sont mobilisés pour venir donner le top départ de ces dons. Ce don est d’une valeur inestimable pour nous.

Il nous permettra de continuer à œuvrer pour le bonheur de la population. Faso Mêbo, c’est aussi pour eux, la commune aussi travaille pour eux. Nous pensons qu’aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous donner la main pour faire en sorte que le développement endogène puisse être une réalité ».

L’exécution de Faso Mêbo dans les arrondissements vise, selon le PDS, à accélérer le pavage et l’embellissement des rues des différents quartiers et arrondissements de Ouagadougou. Il a aussi lancé un appel aux autres à emboîter le pas.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24