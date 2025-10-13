Diplomatie : L’Ambassadeur Issa BORO présente les Copies figurées de ses Lettres de créance au ministre gabonais des Affaires étrangères

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Issa BORO, nouvel Ambassadeur du Burkina Faso accrédité en République du Gabon a présenté, le jeudi 09 octobre 2025, les Copies figurées de ses Lettres de créance au ministre gabonais en charge des Affaires étrangères, Michel Régis ONANGA M. NDIAYE.

Tout en souhaitant la bienvenue au nouvel Ambassadeur, le Chef de la diplomatie gabonaise a salué l’excellence des relations entre son pays et le Burkina Faso et souligné l’ardeur au travail de la Communauté burkinabè résidant au Gabon.

Avec son hôte, l’Ambassadeur Isso BORO, a évoqué la relance de la Commission mixte de coopération entre les deux pays et le renforcement du partenariat public-privé entre les entreprises gabonaises et burkinabè.

Lire également 👉 Effort de paix : La diaspora burkinabè du Gabon mobilise plus de 19 millions de francs CFA

La gestion de la communauté burkinabè vivant au Gabon a aussi fait l’objet d’échanges entre les deux personnalités.

Selon Michel Régis ONANGA M. NDIAYE, la communauté burkinabè vivant au Gabon, fortement engagée dans le domaine agricole, force l’admiration des Gabonais en donnant ainsi l’exemple parfait d’intégration une sein de la communauté gabonaise.

Une cohésion que l’Ambassadeur Issa BORO entend travailler à pérenniser dans le respect des lois gabonaises.

Source : DRCP/MAECR-BE

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 1 heure
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Élargissement de Faso Mêbo dans les arrondissements : Les commerçants de Nabi Yaar donnent le ton dans l’arrondissement 5 de Ouagadougou

il y a 14 minutes

Victoire des Étalons face à l’Éthiopie : « Ce qui est arrivé à Hervé va lui donner beaucoup d’enseignements » (Brama Traoré)

il y a 6 heures

Boukary Zoungrana, leader de la société civile, désigné «Ambassadeur de la Paix» par la FPU

il y a 6 heures

Eliminatoires Coupe du Monde : Le Burkina Faso s’offre l’Ethiopie grâce à un triplé de Pierre Landry Kaboré

il y a 20 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page