Diplomatie : L’Ambassadeur Issa BORO présente les Copies figurées de ses Lettres de créance au ministre gabonais des Affaires étrangères

Issa BORO, nouvel Ambassadeur du Burkina Faso accrédité en République du Gabon a présenté, le jeudi 09 octobre 2025, les Copies figurées de ses Lettres de créance au ministre gabonais en charge des Affaires étrangères, Michel Régis ONANGA M. NDIAYE.

Tout en souhaitant la bienvenue au nouvel Ambassadeur, le Chef de la diplomatie gabonaise a salué l’excellence des relations entre son pays et le Burkina Faso et souligné l’ardeur au travail de la Communauté burkinabè résidant au Gabon.

Avec son hôte, l’Ambassadeur Isso BORO, a évoqué la relance de la Commission mixte de coopération entre les deux pays et le renforcement du partenariat public-privé entre les entreprises gabonaises et burkinabè.

La gestion de la communauté burkinabè vivant au Gabon a aussi fait l’objet d’échanges entre les deux personnalités.

Selon Michel Régis ONANGA M. NDIAYE, la communauté burkinabè vivant au Gabon, fortement engagée dans le domaine agricole, force l’admiration des Gabonais en donnant ainsi l’exemple parfait d’intégration une sein de la communauté gabonaise.

Une cohésion que l’Ambassadeur Issa BORO entend travailler à pérenniser dans le respect des lois gabonaises.

Source : DRCP/MAECR-BE