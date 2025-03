Effort de paix : La diaspora burkinabè du Gabon mobilise plus de 19 millions de francs CFA

publicite

Dans le cadre de la mobilisation des Burkinabè de l’Extérieur pour soutenir les efforts de reconquête du territoire, l’ambassade du Burkina Faso à Libreville a lancé en mars 2024 une campagne de collecte de fonds qui a duré tout au long de l’année. La diaspora burkinabè vivant dans ce pays a adhéré à l’initiative et a mobilisé la somme de dix-neuf millions cent quinze mille cinq cents (19 115 500) francs CFA.

La suite après cette publicité

Le bilan de la collecte des fonds a été fait le 1er mars 2025, au cours d’une Assemblée générale qui a également servi de cadre pour la remise de la somme collectée au service du Trésor de l’ambassade pour transmission à l’Administration centrale en charge des Finances.

Cette collecte pour le compte du Fonds de Soutien Patriotique (FSP) a été organisée par l’ambassade, suite aux instructions du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, conformément à l’appel du Président du Faso, Chef de l’Etat, adressé à la diaspora burkinabè pour plus d’engagement patriotique et de mobilisation citoyenne.

L’Assemblée générale qui s’est voulu un cadre de redevabilité, a permis au comité de collectes dirigé par le Chargé d’Affaires de l’Ambassade, Pationmedegba Cyr Robert OUEDRAOGO, de faire le bilan desdites collectes et de tirer des leçons idoines pour plus d’efficacité dans les collectes de l’année 2025 qui seront incessamment lancées.

Ce fut également le lieu pour le Chargé d’Affaires de féliciter les compatriotes vivant en terre gabonaise pour leur esprit de patriotisme, leur résilience et leur engagement indéfectible à accompagner les plus hautes autorités de notre pays, engagées dans la lutte héroïque contre le terrorisme, et dans la quête d’une souveraineté réelle pour un développement harmonieux de notre chère Patrie.

Source : DCRP/MAECR-BE

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite