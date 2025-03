Gaoua accueille la 15e compagnie des sapeurs-pompiers

publicite

Ce jeudi 13 mars 2025, la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers (BNSP) a procédé à l’ouverture officielle de sa quinzième Compagnie d’Incendie et de Secours (CIS 15) basée à Gaoua, dans la région du Sud-Ouest.

Présidée par Émile ZERBO, Ministre d’Etat, ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, cette cérémonie a connu la présence du Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland SOMDA, du Colonel-major Adama OUEDRAOGO, Conseiller technique à l’EMGA, représentant le Général de Brigade, Chef d’Etat Major Général des Armées, de Siaka BARRO, Gouverneur de la région du Sud-Ouest et de le Colonel Daba NAON, Commandant la Brigade Nationale de Sapeurs-Pompiers.

La population de la cité du Bafuji, fière de ce nouveau joyau est sortie massivement pour assister à son inauguration.

Cette nouvelle unité vient d’une part renforcer le maillage territorial de la BNSP et d’autre part, rapprocher les services de secours d’urgence des populations, afin d’optimiser les délais d’intervention.

Source : BNSP

