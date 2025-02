Fonds de soutien patriotique : Plus de 63 000 000 FCFA mobilisés par des Burkinabè de l’Extérieur

Le Chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie TRAORE, a présidé dans la soirée du 11 février 2025, une cérémonie de remise de don au profit du Fonds de soutien patriotique d’une valeur de 63 319 600 FCFA.

Ce geste émane de la diaspora burkinabè en Chine avec 15 106 600 F CFA, de la diaspora burkinabè au Togo avec 44 128 000 FCFA, et la diaspora burkinabè à New Jersey (USA) avec des vivres au profit des personnes déplacées internes d’une valeur de 4 0 85 000 FCFA.

Les responsables des trois délégations de la diaspora, disent tous être admiratifs du courage et de l’engagement du Chef de l’Etat et de son Gouvernement à offrir aux Burkinabè et au Burkina Faso une indépendance réelle.

Au-delà du geste du jour, ils ont promis de continuer cet élan de solidarité aux côtés des autorités pour restaurer l’intégralité du territoire burkinabè.

Le ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur, remerciant les donateurs au nom du Capitaine Ibrahim TRAORE et des membres du Gouvernement, a salué l’engagement et le soutien régulier de la diaspora.

Il a demandé aux délégations de transmettre la gratitude des plus hautes autorités burkinabè aux compatriotes qui ont consenti cet effort, et leur passer l’information selon laquelle grâce à leurs efforts multiples, la lutte contre le terrorisme produit des résultats réconfortants sur le terrain.

Karamoko Jean Marie TRAORE a aussi rassuré les compatriotes que le Gouvernement est non seulement engagé sur le terrain du combat contre l’ennemi, mais aussi sur d’autres chantiers de développement, notamment l’agriculture, les infrastructures et l’industrialisation.

Source : DCRP/ MAECR-BE

