Un homme de média, gestionnaire de projets, et président d’association abandonne tout et monte au combat

Ibrahima TRAORE est un patriote, un combattant engagé et déterminé. Sociologue et communicateur, il est titulaire d’une licence en sociologie obtenue à l’Université Joseph Ki ZERBO et d’un master professionnel en sciences et techniques de l’information et de la communication option Journalisme, obtenu à l’Institut panafricain d’étude et de recherche sur les médias, l’information et la communication (IPERMIC).

Avec un profil intéressant, ses compétences en communication et en sociologie ainsi que sa grande expérience du terrain lui ont valu d’être sollicité respectivement comme ‘’Project manager’’ par l’ONG Humanity First et l’ONG Nature et Développement (NATUDEV) comme chargé de communication.

Ce sociologue aguerri sur les questions du développement et du changement social est également Président de l’Association des Citoyens Leaders (ACLE), et Secrétaire à l’organisation du Réseau national des consommateurs du Faso (RENCOF) à Ouagadougou.

À son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, annonce le recrutement des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) afin de reconquérir le territoire national.

Le digne et valeureux fils qui a un amour pour sa Patrie n’a pas hésité d’aller se faire enrôler en tant que Volontaire pour la Défense de la Patrie (VDP) national, en 2022. Plus qu’un don de soi et un sacrifice immensurable, Ibrahima TRAORE a tout abandonné, quittant le confort social et professionnel, pour monter au combat afin que le Pays des ‘’Hommes Intègres’’ reste debout. VDP de la première promotion, il a vaillamment combattu auprès des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour la défense et la reconquête du territoire national.

Très engagé, courageux et déterminé, cet intrépide combattant a passé deux ans sur les théâtres des opérations avec abnégation, malgré les conditions coriaces du terrain. Homme de média, ayant fait ses preuves avec dextérité dans plusieurs médias au Burkina Faso, Ibrahima TRAORE ne lâche pas prise. Il continue toujours le combat, mais cette fois-ci, au Bureau Communication et Relations Publiques de la Brigade des Volontaires pour la Défense de la Patrie (BCRP/BVDP).

Source : Bureau Communication et Relations Publiques de la Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP)

