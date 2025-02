Burkina Faso : Le cardinal Pietro Parolin attendu pour le jubilé des 125 ans de l’Église

publicite

A l’occasion de la clôture du jubilé des 125 ans de l’évangélisation de l’Eglise-Famille de Dieu au Burkina Faso, le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’Etat de Sa Sainteté le Pape François, a été dépêché par ce dernier, pour effectuer une visite au Burkina Faso, du vendredi 14 au mardi 18 février 2025. Un point de presse a été organisé ce mercredi 12 février 2025, afin de donner tous les contours de cet évènement. Il a été animé par Mgr Laurent Birfuoré Dabiré, archevêque métropolitain de Bobo-Dioulasso, Alexandre Yikyi Bazié, évêque auxiliaire de Koudougou et Monseigneur Prosper Kontiébo.

Les célébrations du jubilé des 125 ans de l’évangélisation du Burkina Faso battent leur plein dans les différents diocèses du pays. L’apothéose de cet événement exceptionnel aura lieu le dimanche 16 février 2025 à Yagma, avec un pèlerinage national.

Pour rehausser l’éclat de cette célébration, le Saint-Père a dépêché son émissaire, le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’État de Sa Sainteté le Pape François. Le cardinal effectuera une visite au Burkina Faso pour témoigner de l’importance que le Vatican accorde à l’Église burkinabè et à son histoire. Durant son séjour au pays des Hommes Intègres, le cardinal Pietro Parolin aura un programme riche et charge à en croire l’évêque auxiliaire de Koudougou, Alexandre Yikyi Bazié.

« Le Cardinal Pietro Parolin, a été nommé comme Secrétaire d’État par le Pape François depuis le 15 octobre 2013 et créé cardinal le 22 février 2014. C’est donc un privilège, voir un honneur pour notre pays et notre Eglise Famille, d’accueillir une telle autorité. Outre la présidence de la messe de clôture du jubilé à Yagma, le Secrétaire d’État rencontrera les évêques de la Conférence Episcopale Burkina-Niger; il aura des audiences avec les plus hautes autorités de notre pays.

Des rencontres sont prévues avec les autorités religieuses (Protestants et Musulmans) et coutumières. Il rencontrera les prêtres, les personnes consacrées, les représentants des laïcs ainsi que des jeunes en état de vocation, sans oublier les personnes déplacées internes… », a détaillé l’évêque auxiliaire de Koudougou.

Mgr Prosper Kontiebo a lancé un appel à la mobilisation lors de la conférence de presse, invitant chaleureusement la population à accueillir l’hôte et à participer aux festivités. Il a souligné que le prochain jubilé n’aura lieu que dans 25 ans, encourageant ainsi chacun à profiter pleinement de l’événement ainsi que les grâces qui vont en découler.

« Ne dit-on pas que lorsque la danse familiale se déroule dans une calebasse, il est du devoir de chaque membre de la famille d’y mettre le pied? Nous invitons tous les fils et filles de l’Église Famille de Dieu au Burkina Faso, ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté, à réserver un accueil chaleureux au représentant du Pape, qui va séjourner dans le pays des hommes intègres, 5 jours durant.

C’est pour nous une joie immense et en même temps un défi, au regard du contexte socio-politique de notre pays, marqué la crise sécuritaire et humanitaire… Pouvoir accueillir une telle sommité est très importante et pour notre pays et pour notre Église Famille. C’est même plus qu’une question d’honneur et de privilège. Ce sera une occasion pour nous, de dire au monde entier, qu’au-delà de la crise sécuritaire et humanitaire, notre pays est fréquentable, car il est loin d’être ce qu’on dit de lui et ce qu’on pense qu’il est », a humblement exhorté Monseigneur Prosper Kontiebo.

En rappel le jubilé a été placé sous le thème « L’Église Famille de Dieu au Burkina Faso : 125 ans d’évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ ». Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 16 février 2025 à Yagma pour la grande messe de clôture à 9h.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

