Déguerpissement à Ouagadougou : Tout retour sera synonyme de nouveau départ forcé, avertit le PDS

publicite

La commune de Ouagadougou a réaffirmé, ce mercredi 12 février 2025, sa détermination à mener à bien sa campagne de salubrité publique et de libération des espaces occupés illégalement, entamée depuis le 15 janvier 2025. Les autorités ont appelé à la collaboration de tous, tout en se montrant fermes sur l’application des règles.

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs années, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, est confrontée à un défi majeur : l’occupation anarchique du domaine public. Trottoirs transformés en marchés, constructions illégales, stationnement abusif, etc. autant de pratiques qui entravent la circulation, nuisent à l’environnement et mettent en danger la sécurité des citoyens.

Face à cette situation, la commune de Ouagadougou a décidé de passer à la vitesse supérieure. Depuis le 15 janvier 2025, une campagne de salubrité publique et de libération des espaces occupés illégalement a été lancée. Plusieurs axes encombrés ont déjà connu des actions de libérations.

Si cette opération fait des mécontents au sein des commerçants, les autorités communales ont affiché une détermination sans faille, prônant une politique de « tolérance zéro » pour faire respecter les règles. « Contre ou pour, nous allons en tout cas aboutir aux résultats », a fait entendre Maurice Konaté, président de la délégation spéciale de Ouagadougou.

Parmi les commerces déjà délogés, il y a ceux qui reviennent s’installer. Un acte de défiance qui ne sera pas impuni, selon le PDS. « Nous sommes dans une logique de tolérance zéro pour quiconque viendrait à violer les dispositions des textes réglementaires. Dès que nous allons prendre quelqu’un qui est revenu, le déguerpissement sera à sa charge, purement et simplement. Ça, le message est très clair », a déclaré le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou.

Cependant, les autorités ont également souligné leur volonté de dialoguer et de sensibiliser la population aux enjeux de cette campagne. « Nous sommes ouverts au dialogue. Nous allons inviter en tout cas toutes les bonnes volontés qui voudront comprendre », a assuré le PDS.

Pour atteindre leurs objectifs, les autorités misent sur deux axes complémentaires : la sensibilisation et la répression. Des campagnes d’information sont organisées pour rappeler les règles et les risques liés à l’occupation anarchique du domaine public. Des rencontres ont également lieu avec les différents acteurs concernés, commerçants, associations de riverains, transporteurs, selon le PDS. L’objectif est de trouver des solutions concertées et de permettre à chacun de se mettre en conformité.

La campagne de la commune de Ouagadougou ne compte pas se limiter à la libération des espaces publics. Elle s’attaquera désormais à d’autres problèmes, tels que le stationnement anarchique et la prévention des inondations. « Nous allons nous attaquer à ça aussi dans les jours à venir », a annoncé le PDS concernant le stationnement anarchique. Quant à la prévention des inondations, les autorités appellent à la coopération de la population, soulignant l’importance d’anticiper les aléas climatiques.

Si des commerçants lésinent sur le manque de place dans les marchés pour s’installer aux abords des voies, l’argument ne tient pas selon les autorités communales qui révèlent que « Sur les neuf marchés aménagés, gérés par l’Agence du développement économique urbain, nous avons plus de 1 300 places disponibles au niveau de quatre marchés », a déclaré Rosalie Kaboré, la directrice générale de l’Agence du développement économique urbain.

Cette campagne de salubrité publique s’inscrit dans une vision globale d’améliorer l’image de Ouagadougou et d’en faire une ville moderne et agréable à vivre. « Aujourd’hui, il faut que nous nous inscrivions résolument pour faire de Ouagadougou une ville qui répond aux normes, une ville capitale de ce nom », a affirmé le PDS.

Akim KY

Djamila WOMBO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite