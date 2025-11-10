Communiqué nécrologique | Décès de Madame SAMAKE/ COMPAORE Félicité : Remerciements et Faire-part

Les grandes familles SAMAKE , COMPAORE et NIKIEMA à Ouagadougou,  Bobo-Dioulasso , Bamako vous remercient sincèrement de votre présence et soutiens multiformes lors du décès de leur épouse, fille, mère et petite fille Mme SAMAKE/ Compaoré  Félicité le 09/11/2025.

Un remerciement particulier à Monsieur le directeur général de Wendkunibank et son épouse et à l’ensemble du personnel de Wendkunibank que le seigneur vous le rendent au centuple

