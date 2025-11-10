Super PME Awards : Le Salon des banques et PME célèbre l’excellence et la fraternité

En marge de la 11ᵉ édition du Salon des banques et PME de l’UEMOA, une soirée dénommée « Super PME Awards » s’est tenue le vendredi 7 novembre 2025 à Ouagadougou. L’événement visait à distinguer les acteurs qui se sont particulièrement illustrés durant cette édition.

La cérémonie, placée sous le signe de la convivialité, a réuni les participants autour d’un buffet, de prestations artistiques et de la remise de plusieurs distinctions. Selon le secrétaire permanent du Salon, Hermann Nagalo, cette soirée marque un moment de fraternité et de reconnaissance pour célébrer les dix ans du Salon.

« Le Salon est certes professionnel, mais il est aussi un espace social et fédérateur où les acteurs échangent, partagent et tissent des liens. C’est également cela, l’esprit des PME », a-t-il indiqué.

Près d’une vingtaine de trophées ont été décernés au cours de la soirée. Ils concernaient plusieurs catégories. Il s’est agi de trophées d’honneur, de reconnaissance, d’excellence, de manager et d’ambassadeur des PME.

Parmi les entreprises distinguées figure SCOOP-CA/Burkina Mine, sponsor officiel de cette 11ᵉ édition, qui a reçu un trophée de reconnaissance. Son directeur des affaires institutionnelles et des partenariats stratégiques, Babou Nebon Bamouni, a exprimé sa satisfaction pour cette reconnaissance.

« C’est un sentiment de fierté d’avoir contribué à la réussite de cette édition. Ce trophée symbolise un acte de citoyenneté, car nous croyons que l’Afrique peut se développer à travers des PME bien structurées et mieux financées », a-t-il déclaré.

