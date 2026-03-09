Guerre au Moyen-Orient : Vladimir Poutine déclare son « soutien indéfectible » au nouveau guide suprême iranien

Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a assuré de son « soutien indéfectible » le nouveau guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, désigné pour succéder à son père, l’ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de l’offensive américano-israélienne.

Dans un message adressé au nouveau dirigeant iranien, Vladimir Poutine a réaffirmé la solidarité de Moscou avec Téhéran. « Je tiens à réaffirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens », a-t-il déclaré, soulignant que la Russie « a été et restera un partenaire fiable » de l’Iran.

Cette déclaration intervient dix jours après le début de l’offensive menée par les États-Unis et Israël, alors que les attaques de missiles et de drones continuent dans plusieurs pays du Golfe.

Parallèlement, le président français Emmanuel Macron est en déplacement à Chypre, où il doit notamment se rendre à bord du porte-avions Charles de Gaulle (R91) déployé en Méditerranée dans le cadre du dispositif militaire français.