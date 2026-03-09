Niger : Attaque terroriste contre la base aérienne 401 de Tahoua, plusieurs assaillants neutralisés

La Base aérienne 401 de l’aéroport de Tahoua, au Niger, a été la cible d’une attaque terroriste dans la nuit du lundi 9 mars 2026, nous renseigne sahel intelligence.

Selon les autorités, des hommes armés circulant à moto ont réussi à pénétrer dans l’enceinte de la base aérienne 401 de Tahoua. L’attaque a provoqué des dégâts matériels, notamment au niveau des hangars abritant des drones, avant que les assaillants ne soient repoussés par les Forces de défense et de sécurité du Niger (FDS). Des douilles et impacts visibles sur place témoignent de l’intensité des échanges de tirs.

Le gouverneur de la région de Tahoua, Souleymane Amadou Moussa, s’est rendu sur les lieux le même jour, accompagné des responsables régionaux des FDS ainsi que des conseillers consultatifs de la Refondation, afin de constater les dégâts et d’encourager les forces engagées.

Selon un bilan provisoire, plusieurs assaillants ont été neutralisés, tandis que cinq autres ont été arrêtés grâce à la collaboration de la population. Les forces de sécurité ont également saisi une importante somme en devises ainsi que divers matériels en possession des suspects. Quelques soldats ont été légèrement blessés lors de l’attaque.

Les autorités ont assuré que la situation est sous contrôle. L’aéroport de Tahoua reste ouvert et les activités aéronautiques se poursuivent normalement. Une enquête a été ouverte et des opérations de ratissage sont en cours dans la zone afin de retrouver d’éventuels complices et prévenir toute nouvelle attaque.