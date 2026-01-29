Niamey : Situation sous contrôle après une nuit de détonations près de l’aéroport

Dans la nuit de mercredi à jeudi 29 janvier 2026, entre minuit et une heure du matin, la capitale nigérienne a été le théâtre d’intenses détonations et d’échanges de tirs aux abords de l’aéroport international Diori Hamani. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux ont montré l’horizon de Niamey brièvement éclairé par ces explosions.

Selon des sources, des projectiles de type mortier ont visé un secteur stratégique comprenant la base aérienne 101 de l’armée nigérienne et l’état-major de la Force unifiée de la Confédération des États du Sahel (FU-AES).

La zone concernée abrite également un stock d’uranium destiné à l’exportation, actuellement au cœur d’un contentieux entre l’État du Niger et le groupe français Orano. Les forces de défense et de sécurité ont réagi promptement pour reprendre le contrôle de la situation.

Pour l’heure, aucune communication officielle n’a été émise par les autorités nigériennes concernant la nature exacte de l’incident ou un éventuel bilan humain. Plusieurs hypothèses restent à l’étude.

Si la piste d’une attaque terroriste est évoquée en raison de rumeurs persistantes, celle d’un quelconque incident n’est pas formellement exclue. Bien que des interpellations aient été signalées par des résidents, le calme est désormais revenu dans la capitale.