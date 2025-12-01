Le Niger annonce la mise en vente de son uranium sur le marché international

Niamey a annoncé le dimanche 30 novembre 2025, la mise sur le marché international, de l’uranium produit par la Somaïr, filiale du groupe français Orano nationalisée par les autorités nigériennes en juin 2025. La Somaïr, Société des mines de l’Aïr, était détenue à 63,4 % par Orano et à 36,6 % par l’Etat du Niger.

L’exploitation de l’uranium au Niger est au centre d’un bras de fer entre Niamey et le groupe Orano. Pour les premiers cités, l’heure est à la recherche de nouveaux partenaires, comme l’Iran. La Russie a d’ailleurs émis l’intention en juillet 2025 d’exploiter l’uranium nigérien.

Au micro d’un journaliste de la télévision d’Etat Télé Sahel, le général A. Tiani a déclaré que « le Niger, digne, met sur le marché international sa propre production », revendiquant « le droit légitime du Niger de disposer de ses richesses naturelles, de les vendre à qui souhaite acheter, dans les règles du marché, en toute indépendance ».

Orano avait acté en décembre 2024 la perte du contrôle opérationnel de ses trois filiales minières au Niger : la mine de la Somaïr, celle de Cominak (fermée depuis 2021) et le gisement d’Imouraren. Ce dernier site est l’un des plus importants gisements d’uranium au monde, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Niamey avait retiré à Orano son permis d’exploitation. En juin, la junte militaire a annoncé la nationalisation de la Somaïr.

Le Niger fournit 4,7 % de la production mondiale d’uranium naturel, selon des chiffres de 2021 de l’agence d’approvisionnement d’Euratom (ESA).