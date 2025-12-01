Retour sur Actu | Burkina Faso : Les faits marquants de la semaine du 24 au 30 novembre 2025

La dernière semaine de novembre 2025 a été particulièrement dense au Burkina Faso, marquée par des avancées industrielles, des opérations sécuritaires significatives, des réformes gouvernementales majeures et une effervescence culturelle à travers le pays. Voici les principaux faits à retenir.

SN-BRAFASO : Le grand retour après vingt ans de silence

La Société nouvelle Brasserie du Faso (SN BRAFASO) a officiellement relancé sa production le 25 novembre 2025, après près de vingt ans d’arrêt. Un redémarrage salué par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui n’a pas caché les obstacles rencontrés pendant la reconstruction de l’usine.

Sécurité : La Douane frappe fort

Deux opérations spectaculaires ont retenu l’attention. 52 millions FCFA de faux médicaments saisis. À Ouagadougou, la Brigade Mobile des Douanes a intercepté 2 294 cartons de médicaments illicites dissimulés sous des friperies et denrées alimentaires. Une saisie record qui illustre la persistance des réseaux criminels.

AES : Avancées et nouvelle radio confédérale

Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont été reçus à Ouagadougou par le Président Ibrahim Traoré pour faire le point des travaux préparatoires du prochain sommet de la Confédération. Dans la même dynamique, les trois pays ont signé l’accord de création de Daandè Liptako, la radio officielle de l’AES. Objectif : Renforcer la souveraineté médiatique, lutter contre la désinformation et diffuser en langues nationales. La mise en ondes est prévue lors du sommet de décembre à Bamako.

Gouvernance : Décisions majeures du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres du 27 novembre 2025 a adopté plusieurs mesures importantes.

Nouveau Code du travail : Limitation du renouvellement des CDD (2 fois max), augmentation des dommages et intérêts en cas de licenciement (24 mois);

Réorganisation du Secrétariat général du Gouvernement;

Prise de contrôle totale de la SOTRACO pour améliorer la mobilité urbaine;

Acquisition du terrain du lycée Saint-Joseph pour renforcer le patrimoine éducatif;

Mise en place de la CORI, une contribution pour soutenir les startups;

100 enfants de FDS et VDP tombés au combat deviennent pupilles de la Nation.

Justice : Avancées dans le dossier Camille Yaké Yé et autres

Le parquet économique a annoncé la fin des investigations dans le dossier de détournement au ministère de l’Action humanitaire. Huit personnes, dont l’ex-ministre Laure Zongo/Hien, sont renvoyées devant la chambre spécialisée pour détournement présumé, enrichissement illicite et blanchiment.

Économie et numérique : E-kura modernise l’immobilier

La plateforme digitale e-kura, lancée le 29 novembre 2025, promet de rapprocher promoteurs immobiliers et citoyens. Elle vise à assainir un secteur souvent critiqué et à faciliter l’accès à l’information grâce à la digitalisation.

FIED 2025 : Les femmes, moteur de la transformation africaine

Le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques a réuni, à Ouagadougou, des participantes venues de 60 pays. Le Capitaine Ibrahim Traoré a salué leur rôle central ,aussi a rappelé les efforts engagés au Burkina pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, notamment en milieu rural.

Diplomatie économique : Le LIEN séduit la Türkiye

La mission d’immersion menée par l’Association LIEN en Türkiye s’est soldée par un succès total, selon ses responsables. De nouvelles pistes de transfert de technologie sont annoncées pour renforcer le tissu industriel burkinabè.

Drame évité : Incendie au marché de Paspanga

Un incendie s’est déclaré dimanche 30 novembre 2025 matin au marché de Paspanga. Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers et des riverains, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée. Cependant, 160 étals ont été détruits ou fortement endommagés, représentant plus de 21 % du marché. Les autorités communales, conduites par le PDS Maurice Konaté, se sont rendues sur les lieux pour soutenir les commerçants sinistrés.

Culture : Une semaine riche en festivals

Plusieurs événements ont mis en lumière la diversité culturelle du pays :

FILO 2025 : Le livre célébré comme outil de souveraineté culturelle. 122 acteurs en lice pour le grand prix et près de 8 000 visiteurs attendus.

: Le livre célébré comme outil de souveraineté culturelle. 122 acteurs en lice pour le grand prix et près de 8 000 visiteurs attendus. Journées des Koromba (JKO) : Une 4ᵉ édition axée sur la résilience culturelle dans un contexte sécuritaire difficile.

: Une 4ᵉ édition axée sur la résilience culturelle dans un contexte sécuritaire difficile. Festival des Arts du Sourou : Forte mobilisation autour du thème de la créativité contemporaine.

de la créativité contemporaine. Festival Tamasheq (FECTA ) : Une édition tournée vers la paix et la cohésion communautaire.

) : Une édition tournée vers la paix et la cohésion communautaire. Festigrill

Arts martiaux : Bilan positif du Vovinam Viet Vo Dao. La Fédération burkinabè de Vovinam a présenté un bilan satisfaisant de ses activités 2025 et ouvert des perspectives favorables pour l’avenir de la discipline, forte de 40 clubs actifs.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24