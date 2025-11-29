E-kura, une plateforme numérique pour rapprocher promoteurs immobiliers et Burkinabè

Partage

Le secteur immobilier burkinabè vient de franchir une étape décisive avec le lancement officiel, ce samedi 29 novembre 2025, à Ouagadougou, de la plateforme numérique e-kura. C’est une initiative portée par Kura Immo et sa promotrice, Malika Traoré. Placée sous le thème « Digitalisation du secteur immobilier au Burkina Faso : rôles et perspectives de la plateforme e-kura », cette plateforme va permettre d’assainir le secteur immobilier du Burkina Faso.

Le chargé de mission au ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques, Dr Ibrahim Patrick Congo, représentant la cheffe au sein de ce département ministériel a salué l’audace et la vision stratégique des initiateurs de ce projet.

Il a rappelé que la digitalisation est désormais un impératif national, visant à moderniser les services, réduire les fraudes et garantir un accès équitable et sécurisé à l’information.

« La plateforme e-kura s’inscrit pleinement dans cette dynamique institutionnelle et citoyenne. Elle apporte une réponse concrète et innovante à une problématique majeure qui touche directement le bien-être social de nos populations », a-t-il indiqué.

Malika Traoré, promotrice de e-kura, a fait savoir que cette plateforme est une solution pour assainir le marché de l’immobilier au Burkina Faso.

Elle a pour objectif de regrouper les promoteurs immobiliers agréés sur une même plateforme, de mettre fin aux arnaques et fausses annonces qui fragilisent la confiance des Burkinabè, et de valoriser les projets sérieux et les logements proposés par des promoteurs agréés.

La promotrice de e-kura a précisé que « l’adhésion est conditionnée par l’obtention d’un agrément récent du ministère de l’urbanisme et de l’habitat, la validation du site, ainsi que les autorisations de construction et de publicité ».

Au-delà de la promotion, e-kura se positionne comme facilitateur entre les promoteurs immobiliers et les Burkinabè en quête d’un bien immobilier.

« Cette initiative va beaucoup soulager les activités de la promotion immobilière, surtout pour la diaspora qui pourra désormais investir en toute confiance », a souligné Adama Bougouma, vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers du Burkina (FENAPIB).

Il a invité les Burkinabè de l’étranger à investir sereinement dans leur pays d’origine.

La plateforme e-kura, a indiqué Malika Traoré, adopte une démarche responsable en se limitant à la mise en relation entre les Burkinabè et les promoteurs immobiliers « sans manipuler les paiements », garantissant ainsi une transparence totale.