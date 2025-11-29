Sylversys Burkina offre 5 tonnes de ciment à Faso Mêbo pour son 10e anniversaire

Partage

À l’occasion de son 10e anniversaire, Sylversys Burkina a apporté 5 tonnes de ciment à l’Initiative Présidentielle Faso Mêbo. La remise a eu lieu le 28 novembre 2025 au siège du programme à Ouagadougou, en présence des responsables de l’entreprise.

Selon Aristide Oubida, directeur des opérations, ce geste traduit « un élan patriotique » et la volonté de l’entreprise « de s’unir aux autres acteurs pour encourager la souveraineté du Burkina Faso ». Il a indiqué que cette contribution vise à soutenir « l’embellissement de nos villes, la propreté et la dignité ».

Il a invité d’autres structures à s’engager dans la même dynamique, rappelant : « Nous ne pourrons bâtir le Burkina que si nous sommes ensemble ». Il a également souligné que Sylversys Burkina accompagne depuis dix ans les organisations publiques et privées « dans l’organisation, la sécurisation et la souveraineté de leurs données ».

Le personnel de Sylversys Burkina a par ailleurs participé, sur place, aux travaux de confection des pavés. Créée en 2015, Sylversys Burkina est une entreprise burkinabè spécialisée dans les solutions informatiques, la gouvernance des données et la sécurisation des systèmes d’information au profit des structures publiques et privées.