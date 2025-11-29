Vovinam Viet Vo Dao : Les activités de l’année 2025 jugées satisfaisantes par le Conseil de gestion à Ouagadougou

La Fédération Burkinabè de Vovinam Viet Vo Dao a fait le bilan de ses activités de l’année 2025 et dégagé des perspectives ce samedi 29 novembre 2025 à Ouagadougou. Avec ses 40 clubs actifs répartis dans plusieurs districts, la Fédération a jugé ses activités satisfaisantes et posé les bases pour un futur radieux de la discipline au Burkina Faso. C’était au cours de son Conseil annuel de gestion.

Chaque fin d’année, la Fédération Burkinabè de Vovinam Viet Vo Dao réunit ses responsables pour faire le bilan de ses activités, afin de marquer une halte et d’identifier ce qui a fonctionné et ce qui reste à améliorer.

Ce samedi 29 novembre 2025, ses activités de 2025 ont été passées à la loupe avec le même objectif. Cette rencontre statutaire s’est penchée concrètement sur les différentes réalisations sur le plan administratif et sur le plan de la gestion financière.

« En cette année 2025, il faut retenir que nous avons un bilan satisfaisant dans la mesure où tous les projets que nous avions établis ont été réalisés à 100 %. C’est vrai qu’il y a eu même des activités que nous avons eu à réaliser en dehors du programme grâce au soutien de nos partenaires et grâce au soutien de membres fédéraux et des structures qui nous appuient à travers les régions mais nous avons un bila satisfaisant », a expliqué le président de la Fédération Burkinabè de Vovinam Viet Vo Dao, Philippe Sawadogo.

Dans cet exercice, la structure a indiqué vouloir continuer à travailler essentiellement à la création de nouveaux districts et de nouvelles ligues. En gros, l’objectif est d’être présent à tous les rendez-vous, de miser sur l’engagement des pratiquants et d’assurer les moyens nécessaires à leur encadrement.

La formalisation des clubs s’est également invitée aux discussions des différents responsables fédéraux et régionaux. « Nous voulons nous installer dans toutes les régions et les provinces du Burkina pour former plus de citoyens », a-t-il ajouté.

Cet exercice répond aux ambitions de transparence vis-à-vis des partenaires de la fédération. Le Burkina Faso totalise une quarantaine de clubs actifs, une ligue et trois districts. Pour rappel, la région du Kadiogo est tenante du titre du championnat national de cette discipline.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24