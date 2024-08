Fédération burkinabè Vovinam viet do dao : Les championnats nationaux 2024 validés avec succès

publicite

La Fédération burkinabè de Vovinam Viet Vo Dao a tenu ses championnats nationaux 2023-2024 les 16 et 17 août 2024 à Ouagadougou. Des katas et kumité, Wadjid Traoré s’est illustré comme le meilleur athlète de la saison.

Un nouveau pari tenu par la Fédération burkinabè de Vovinam viet vo dao. Malgré le contexte difficile a pu organiser ses championnats nationaux dans les catégories cadettes, juniors et séniors. Plusieurs athlètes se sont illustrés lors de ces championnats nationaux disputés à la salle des arts martiaux du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB).

Wadjid Issa Traoré a séduit les membres du jury et désigné meilleur athlète de l’année par les experts. Dans la catégorie adulte chez les 71 à 75 kg, il est venu à bout de Kevin Ki du Nayala. Ce titre est le fruit de l’acharnement au travail selon Traoré. « Je dois ce titre en grande partie à mon coach. Il m’a beaucoup aidé à me préparer », dit-il tout en remerciant ses camarades avec qui il s’est entraîné.

Plusieurs combats et démonstrations

Plusieurs autres combats et démonstrations ont animé ces championnats nationaux. Dans la catégorie des plus 75 kg, Annoncia Sorgho du Boulgou est champion devant Jérôme Yaméogo du Bulkiemdé. Chez les filles en moins de 70 kg, Iba Afissatou Barro du Houet est championne devant Lucie Minougou du Boulougou. En catégorie -70kg, Amza Zaré du Boulgou s’impose face à Blaise Moyenga du Kadiogo chez les garçons. En technique, Abdoul Fatao Traoré du Houet est champion en sabre ciseaux. Etc.

Le président de la Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao, Philippe Sawadogo, a assisté à ces finales. Pour lui, c’est un défi qui est relevé dans un contexte où toutes les actions sont orientées vers la défense du territoire nationale. « Malgré tout, tous les vo shins sont arrivés à Ouagadougou et ensemble, nous avons pu déceler les meilleurs à travers ce championnat national », explique Philippe Sawadogo. Après l’organisation de ces championnats nationaux, la fédération se tourne vers d’autres défis au niveau international. Il s’agit notamment du championnat africain de Vovinam viet vo dao à Bamako.

Conserver le titre de champion d’Afrique

« C’est un souhait également pour notre fédération de pouvoir représenter le pays. Parce que, la dernière édition a été organisée ici au Burkina Faso où nous sommes sortis premier. Nous voulons conserver notre titre », espère Philippe Sawadogo. En plus de cela, le Burkina Faso compte prendre part au prochain congrès de la fédération africaine de vovinam viet vo dao.

Ces championnats nationaux sont placés sous le parrainage de Me Lassidou Compaoré, ceinture noire 4e dan dans le Vovinam viet vo dao. Pratiquant de cette discipline depuis plus de 40 ans, il justifie son soutien par son amour pour la discipline et une volonté de la voir progresser. « Quand on pratique un art martial, c’est qu’on a l’amour de cet art martial. C’est un honneur donc pour moi d’être associé à ce championnat. J’en suis fier », soutient-il.

Le ministère des sports de la jeunesse et de l’emploi était représenté à ces championnats nationaux avec Souleymane Nabaloum. Il a salué la réussite de cet évènement et la qualité de l’organisation. « Au vu de ce que nous avons observé ce soir, nous avons bon espoir que dans les jours à venir, nous aurons de très grands combattants pour représenter le Burkina Faso lors des échéances futures », espère-t-il. Il a promis le soutien du ministère en charge des sports dans toutes les activités de la fédération comme c’est le cas actuellement.

