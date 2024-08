Ministère de la Sécurité : Le Directeur de Cabinet et le Secrétaire Général officiellement installés 

publicite

Le Ministre de la Sécurisé, Mahamadou SANA, a procédé, le lundi 19 août 2024, à Ouagadougou, à l’installation officielle du Directeur de Cabinet, Wendinmanegdé Emmanuel ZONGO et du Secrétaire Général, Ahmed OUEDRAOGO, dans leurs fonctions respectives.

A l’issue de la formule consacrée d’installation prononcée par le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, le Directeur de Cabinet, le Commissaire divisionnaire de Police Wendinmanegdé Emmanuel ZONGO a traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités du Burkina Faso et particulièrement au Ministre de la Sécurité pour la marque de confiance placée en lui en le nommant à un tel niveau de responsabilité.

Le Directeur de Cabinet a, ensuite, rendu un hommage à tous ses devanciers à ce poste de responsabilité. « Je voudrais, avec votre autorisation, Monsieur le Ministre, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui ont successivement travaillé à bâtir un cabinet ministériel solide au département de la Sécurité ; qu’il plaise à tous mes devanciers de recevoir mes vives félicitations pour le travail abattu pour construire ce pont administratif entre le Ministre et ses collaborateurs durant toutes ces longues années », a-t-il soutenu.

Il a, par ailleurs, invité l’ensemble du personnel du Ministère de la Sécurité à une mutualisation des efforts et à faire bloc derrière son premier responsable afin de relever les défis du moment. « Dans un contexte sécuritaire et humanitaire complexe et multidimensionnel comme le nôtre, la mobilisation de l’ensemble de tous les acteurs, comme un seul homme, autour de Monsieur le Ministre est une nécessité évidente pour l’atteinte des objectifs qui nous sont assignés. Pour ce faire, toutes les contributions individuelles et collectives seront les bienvenues pour l’amélioration en continue de nos actions », a souligné le nouveau directeur de cabinet.

Le Secrétaire Général du Ministère de la Sécurité, le Commandant Ahmed OUEDRAOGO a également, à l’issue de la formule consacrée d’installation, traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays pour le choix porté sur sa modeste personne. Il a, en outre, rendu un hommage mérité aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), engagés sur le théâtre des opérations pour la reconquête du territoire national.

Le Commandant Ahmed OUEDRAOGO a dit être conscient de l’immensité de la responsabilité qui est désormais la sienne, mais avec la vision hautement appréciable qu’incarne Monsieur le Ministre de la Sécurité, il est convaincu que les objectifs fixés seront atteints. Le Secrétaire Général s’est engagé à consolider les acquis en travaillant mains dans la main avec tous ses collaborateurs.

« Je puis vous assurer Monsieur le Ministre, de mon entière disponibilité et de ma sincère collaboration pour atteindre les objectifs avec l’ensemble de mes collaborateurs, guidés par des valeurs de professionnalisme, d’exemplarité, d’intégrité et de transparence », a rassuré le Commandant Ahmed OUEDRAOGO.

S’adressant à ses plus proches collaborateurs, le ministre de la Sécurisé, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, les a encouragés à relever les défis qui sont les leurs. « Vous avez été choisis et nommés sur la base de vos compétences et de vos capacités d’adaptation, je souhaite que ces valeurs soient mises à la disposition du ministère pour que nous puissions avancer de façon efficace vers nos objectifs », a indiqué le Ministre SANA.

Il a du reste, invité les nouveaux promus à fédérer toutes les énergies pour de meilleurs résultats. « On a besoin de l’ensemble des acteurs pour pouvoir avancer, et pour ce faire, le principe de la collégialité de l’action du ministère est un impératif », a-t-il soutenu.

Source : DCRP/MSECU

