Festival de la Culture Tamasheq : Une deuxième édition placée sous le signe de la paix et de la résilience

Partage

La deuxième édition du Festival de la Culture Tamasheq (FECTA) a été officiellement lancée le vendredi 28 novembre 2025 au Musée national de Ouagadougou. Placée sous le thème « Valorisation de la culture : vecteur de paix, de résilience et de développement communautaire », cette édition ambitionne de faire de la culture un instrument de cohésion et de rapprochement entre les communautés.

Jusqu’au 30 novembre 2025, le Musée national accueille ainsi délégations et visiteurs venus du Burkina Faso ainsi que de pays voisins à savoir le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Ghana, invités d’honneur de ce rendez-vous culturel.

Lire également👉 Le Festival de la culture Tamasheq lance sa 2e édition prévue du 28 au 30 novembre 2025

Présent à la cérémonie d’ouverture, Amadou Dicko, chargé de mission au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, représentant le ministre, a salué une initiative porteuse de sens et de dialogue.

« C’est une belle initiative qui nous permet de mieux comprendre ce qu’est la culture Tamasheq. C’est l’occasion pour les autres communautés du Burkina Faso de découvrir cette richesse culturelle, et cela contribue à la paix. Car mieux se connaître, c’est mieux se comprendre », a-t-il déclaré.

Le président du comité d’organisation, Issoufa Mouzérata Ag Dicko, a rappelé que le Festival de la Culture Tamasheq (FECTA) est né de la volonté de valoriser un patrimoine parfois mal perçu. « Par le passé, notre accoutrement était mal interprété.

Il était important de le valoriser pour que nos frères comprennent qu’il s’agit de notre culture, et de rien d’autre », a-t-il expliqué, avant d’appeler à faire de la culture un véritable levier de développement.

La communauté Djan, invitée d’honneur de cette édition, représentée par Palm Bê Mathieu, a exprimé toute sa satisfaction quant au choix du thème. Pour lui, paix et résilience demeurent des conditions essentielles au développement communautaire.

Il a également souligné que ce festival constitue une plateforme unique pour renforcer la connaissance mutuelle entre cultures et consolider les liens d’amitié, de fraternité et de vivre-ensemble.

Le FECTA 2025 se veut ainsi un espace de partage, de dialogue et de célébration du patrimoine Tamasheq, au service de la paix et de la cohésion sociale.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24