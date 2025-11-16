Le Festival de la culture Tamasheq lance sa 2e édition prévue du 28 au 30 novembre 2025

Partage

La deuxième édition du Festival de la Culture Tamasheq (FECTA) se tiendra bien du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025 au Musée national de Ouagadougou, sous le thème « Valorisation de la culture : vecteur de paix, de résilience et de développement communautaire ».

Le samedi 15 novembre 2025, le comité d’organisation du Festival de la Culture Tamasheq (FECTA) a annoncé la 2e édition placée sous le signe de la paix et de la cohésion sociale à travers la valorisation de la culture.

Dans le cadre de cette 2e édition, il est prévu un large programme à savoir une conférence débat, un panel spécial sur l’entrepreneuriat communautaire, un défilé de mode tamasheq, une formation sur la gestion des conflits et la consolidation de la paix.

Aussi, un cadre d’échanges communautaires, une initiation au mode de vie tamasheq, une exposition artisanale et gastronomique du sahel ainsi que des prestations artistiques, sont prévues.

Issoufou Ag Mouzerate Dicko, le président du comité d’organisation, a fait savoir que le FECTA 2025 se veut avant tout un appel à la paix, à la cohésion sociale et à la sauvegarde du patrimoine culturel, qui est menacé aujourd’hui par les crises. « Plus qu’un simple festival, c’est un acte d’union et de résilience, une invitation à célébrer ce que nous avons de plus précieux : notre culture et notre humanité partagée », a-t-il souligné.

Ehia Ag Inhinane, chargé de finance du FECTA, a fait part de l’innovation majeur de la 2e édition à savoir une campagne visant a octroyé des cartes nationales d’identité Burkinabè (CNIB) durant les 72 heures de FECTA. Il a aussi donné les pays invités de l’édition qui sont le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Ghana. La communauté « djan » est la communauté invitée d’honneur de cette édition 2025.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24