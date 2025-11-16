Lutte contre l’alcoolisme : Banhanla Guitanga tire la sonnette d’alarme à travers son nouvel essai

Partage

La littérature burkinabè s’enrichit d’une nouvelle parution. Banhanla Guitanga a présenté, le samedi 15 novembre 2025 à Ouagadougou, son ouvrage intitulé « Entre deux ivresses : Vieux accrochés, jeunes détruits », publié aux éditions Sankplumes. À travers cet essai de 142 pages réparties en 17 chapitres, l’auteure interpelle la société sur l’ampleur du phénomène de l’alcoolisme au Burkina Faso.

Dans son œuvre, Banhanla Guitanga ne se contente pas de décrire une réalité, mais elle lance un véritable cri de cœur. « Ce livre n’est pas seulement une histoire, mais un cri de cœur sur un phénomène silencieux qui touche nos familles, nos communautés et notre avenir », confie-t-elle.

Selon elle, le projet est né d’une volonté de sortir ce fléau de l’ombre. « Ce livre est un miroir de la réalité vécue par plusieurs personnes et un message d’espoir », ajoute-t-elle. L’auteure explique avoir choisi d’aborder les dangers liés à l’alcool pour tendre la main à ceux qui en souffrent.

« Nous voulons d’un Burkina Faso où chaque citoyen a le devoir de bâtir un avenir meilleur. Ce livre est un appel à l’action, aux parents, aux éducateurs, à toute personne capable d’influencer positivement sa communauté », affirme-t-elle.

Banhanla Guitanga a souligné que l’alcool est à l’origine de nombreux problèmes socioéconomiques. « L’alcool est un puissant dissolvant. Il dissout la famille, les amis, le compte en banque, mais pas les problèmes. L’alcool permet d’oublier la question mais pas la réponse », lance-t-elle, citant une métaphore forte qui résume le cœur de son message.

Invité d’honneur à la cérémonie, Yienousougri Ouoba a salué la pertinence de l’essai. Pour lui, l’ouvrage arrive à point nommé dans un contexte où la jeunesse, en ville comme en campagne, s’adonne de plus en plus à une consommation excessive d’alcool, souvent de mauvaise qualité. « L’alcool fait trop de dégâts », déplore-t-il.

« Entre deux ivresses : Vieux accrochés, jeunes détruits » est disponible au prix de 3 500 FCFA aux éditions Sankplumes.