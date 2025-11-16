Transport ferroviaire : Les Journées Nationales du Rail se clôturent sur une note prometteuse à Bobo-Dioulasso

Partage

Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, a procédé le 15 novembre 2025, à la clôture de la première édition des Journées Nationales du Transport par Rail. L’évènement tenu les 14 et 15 novembre 2025, s’est refermé sur une note de satisfaction générale, selon les différents acteurs.

Les deux journées, 14 et 15 novembre, ont permis aux participants de découvrir le potentiel ferroviaire du Burkina Faso, d’échanger sur les perspectives du transport par rail et de visiter les installations de SITARAIL Bobo-Dioulasso.

La matinée du 15 novembre a débuté par une excursion à bord du train voyageur qui a rallié Bobo-Dioulasso et Darsalami. Les participants ont ainsi expérimenté directement le confort et la sécurité du transport ferroviaire.

Cette sortie a été suivie d’une visite des ateliers de SITARAIL, où les participants ont pu constater le niveau de maintenance des locomotives et du réseau ferroviaire. Le Directeur Général de SITARAIL, Simplice Essoh, a accompagné la délégation, mettant en avant les capacités techniques et l’infrastructure moderne disponible à Bobo-Dioulasso.

Le rail, moteur du développement national

Dans son discours de clôture, Adama Luc Sorgho a souligné l’importance stratégique du rail pour le développement économique et la sécurité intérieure du pays : « Le transport par rail est le meilleur mode de transport et il faudrait qu’on y pense, qu’on le renforce.

Lire aussi 👉🏿 Journées nationales du transport par rail : SITARAIL modère un panel sur le financement du rail

Nous avons du potentiel ici, des techniciens qualifiés et des équipements capables d’assurer la maintenance des rails et des locomotives. Nous devons compléter ces installations par des outils modernes pour que la vision du Président du Faso, le capitaine, soit un succès. »

Le ministre a également insisté sur la nécessité de sécuriser les emprises ferroviaires, en raison d’installations anarchiques observées sur certaines zones, afin d’éviter tout risque d’accidents et de libérer l’espace pour un développement optimal du rail.

Une mobilisation impressionnante

Pour Ousmane Ouattara, Secrétaire général du gouvernement, la forte participation de la population a été un signe encourageant : « Nous avons refusé du monde, car les wagons ne pouvaient accueillir tous ceux qui voulaient expérimenter cette visite.

J’ai été impressionné par la qualité des installations, notamment le plus grand atelier de maintenance du pays qui se trouve ici à Bobo-Dioulasso.», a-t-il affirmé. Selon lui, le rail est sûr, rassurant et capable de transporter de grandes quantités de marchandises. Toutes les grandes nations, a–t–il souligné, se sont développées grâce au rail, et “nous ne devons pas nous en priver”.

Perspectives et ambitions

Les Journées Nationales du Transport par Rail ont mis en lumière les ambitions du Burkina Faso pour renforcer son infrastructure ferroviaire et intégrer le rail dans une stratégie de développement économique durable. Les participants ont pu observer que le pays dispose déjà d’un savoir-faire technique et d’installations modernes, et que les prochaines étapes consistent à élargir la capacité des ateliers et à renforcer la sécurité des sites ferroviaires.

Avec ces initiatives, le gouvernement entend réhabiliter et moderniser le transport ferroviaire, vecteur de croissance économique et d’intégration régionale, tout en plaçant le rail comme un pilier essentiel du développement national.

En rappel, au cours de la semaine de mission à Bobo-Dioulasso, SITARAIL a procédé à la remise de 300 codes d’accès à la bibliothèque Youscribe, et participé activement aux Journées Nationales du Transport par Rail. C’est donc sur une note générale de satisfaction que se sont fermées ces journées d’échanges et de partages d’expériences.