Journées nationales du transport par rail : SITARAIL modère un panel sur le financement du rail

À l’occasion des Journées Nationales du Transport par Rail tenues les 14 et 15 novembre à Bobo-Dioulasso, le Directeur Général de la Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL), Simplice Essoh, a pris part à un panel, le vendredi 14 novembre 2025, sur le financement du rail, en tant que modérateur.

Prenant la parole à la fin des travaux, M. Simplice Essoh a tenu à remercier les autorités notamment le Ministère des Infrastructures et la SOPAFER.B pour la tenue de ces journées, estimant qu’elles arrivent à un moment crucial pour la transformation du secteur.

Il a souligné que « l’État affiche une volonté réelle de s’approprier la construction et la modernisation de l’infrastructure ferroviaire, et cela est une très bonne chose ».

Pour lui, la participation massive des acteurs et du public prouve que le chemin de fer demeure un enjeu national majeur, rappelant que « le chemin de fer touche particulièrement une famille sur deux au Burkina Faso », ce qui confirme, selon lui, « la justesse de la vision du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE ».

Des orientations fortes pour relancer le réseau ferroviaire

Au cours des discussions, plusieurs pistes ont été mentionnées comme essentielles pour repositionner le rail au cœur du développement. M. Essoh a insisté sur le fait que « la réhabilitation de la ligne Abidjan–Ouagadougou doit être une priorité stratégique », car elle constitue un axe principal des échanges.

Il a également mis en avant la nécessité de construire de nouvelles voies, affirmant que « notre objectif doit être de desservir les 17 régions et les 41 provinces du Burkina Faso, afin que le rail devienne un véritable outil de désenclavement national ». L’une des idées phares évoquées concerne la création d’une unité nationale de production de rails à travers le projet Faso Rails.

Vers des mécanismes de financement innovants

Abordant la question du financement, il a rappelé que « le rail est une infrastructure qui demande un financement long, avec des ressources suffisantes ». Les participants ont proposé différentes pistes, notamment la souscription populaire, des formes de volontariat national ainsi que le recours à des mécanismes comme le Fonds vert. Il a indiqué que « ces approches innovantes sont porteuses d’espoir et pourraient permettre de mobiliser les moyens nécessaires à la modernisation du réseau ».

M. Simplice Essoh a terminé en réaffirmant la détermination de la SITARAIL à accompagner l’État burkinabè : « Nous sommes heureux d’être dans cette dynamique. SITARAIL donnera sa part pour que cette vision devienne une réalité et contribue durablement au développement du Burkina Faso ».