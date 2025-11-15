Coupe du monde U17 : Le Burkina Faso élimine l’Allemagne (1-0) et se hisse en huitième de finale

Les Etalons U17 poursuivent les phases finales de la Coupe du Monde Qatar U17. En match de 16e de finale de cette compétition, le Burkina Faso a battu l’Allemagne 1 à 0 sur un but inscrit par Mohamed Zongo ce 15 novembre 2025. Le Burkina Faso affronte l’Ouganda en huitième de finale.

Face à l’Allemagne, premier de son groupe, les moins de 17 ans burkinabè, deuxièmes de leur groupe devaient rehausser le niveau pour s’imposer. Ce qu’ils ont bien compris ce samedi 15 novembre 2025.

Les Burkinabè entament bien la rencontre en étant les premiers décisifs. Dès la 5e minute, Mohamed Zongo sur le côté droit mène une attaque. Il n’est pas marqué alors qu’il pénètre dans la surface de réparation.

L’attaquant burkinabè envoie alors un ballon enroulé du plat du pied au côté opposé. Le ballon se loge dans les buts du gardien de but allemand. C’est l’ouverture du score (1-0). Un but rapide qui permet de donner de la confiance aux Étalons U17. Après ce but, les Burkinabè laissent le ballon aux Allemands qui ont du mal à passer le mur burkinabè. Du côté burkinabè, les contre-attaques sont dangereuses. Mais les attaquants sont maladroits dans l’avant dernier geste.

Ils auraient pu passer à 2 à 0. Si Badra Cherif Barro et Mohamed Zongo ne s’étaient pas embrouillés sur une action à dix minutes de la fin où Halidou Diakité qui voit sa frappe repoussée par le gardien de but de l’Allemagne.

Dans les arrêts de jeu, un but sera même refusé aux Burkinabè pour une situation jugée en hors-jeu par l’assistance vidéo. Mais l’essentiel est fait, les Étalons U17 arrachent leur ticket pour l’étape suivante.

Le Burkina Faso affronte l’Ouganda, tombeur du Sénégal (1-0) dans ces seizièmes de finale de la Coupe du monde U17.