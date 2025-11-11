Coupe du monde U17 Qatar 2025: Le Burkina Faso se qualifie en battant le Tadjikistan (2-0)

Les Etalons U17 du Burkina Faso se sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant (2-0) devant l’équipe du Tadjikistan ce mardi 11 novembre 2025 au Qatar. Des buts de Cherif Barro sur penalty et Eric Ouattara ont permis aux Etalons de s’imposer.

Victorieux (2-1) face à la République Tchèque, les Étalons U17, les Étalons devaient s’imposer face au Tadjikistan pour s’assurer une place en 16e de finale de la Coupe du Monde U17. Dès l’entame, les Tadjiks qui devaient à tout prix s’imposer attaquent les premiers.

Les Étalons essaient de contenir avant de réagir. La première occasion nette intervient à la 21e minute. Mohamed Diakité, seul face au gardien tadjik Abubakr Rahmonqulov du mal à prendre une frappe.

Les Tadjiks réagissent dans l’action qui suit, mais l’attaquant tadjik sur le côté gauche voit son ballon repoussé par Rahim Ouattara, le gardien de but (21e). Les Étalons dominent la première période mais trouver le chemin des filets.

Cependant, dans les arrêts de jeu de la première période est fauché dans la surface de réparation, Lookman Tapsoba chargé de tirer le penalty voit son ballon repoussé par le gardien de but Tadjik juste avant la pause.

Une deuxième période favorable

C’est en deuxième période que les Étalons U17 trouvent l’ouverture (1-0) du score sur un penalty. Lookman Tapsoba, est fauché dans la surface de réparation. Cette fois, c’est Badra Cherif Barro qui se charge de l’exécution.

Il prend le gardien de contre-pied et ouvre le score (1-0). Ce but libère désormais les Étalons U17. Badra Cherif Barro et ses coéquipiers maintiennent la pression. Ils inscrivent même un deuxième but inscrit grâce à Eric Ouattara dans les arrêts de jeu.

Ce sera le score final (2-0). Les Étalons terminent deuxièmes du groupe avec 6 points derrière les États-Unis (9pts) qui s’était imposés face au Burkina Faso, et devant la République Tchèque (3pts) et le Tadjikistan (0pt).

Le format de la compétition a changé pour cette fois. 48 équipes ont pris part à cette Coupe du Monde U17 au Qatar. Les premier et les deuxième de chaque groupe se qualifient directement pour les 16e de finale ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.

Avec cette victoire, les Étalons terminent 2e de leur groupe. Le Burkina Faso rejoint les autres équipes africaines qualifiées comme l’Afrique du Sud, le Sénégal, et l’Égypte.