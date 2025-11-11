PADIC : 58 projets culturels et touristiques retenus pour 427 millions de FCFA

Partage

La cérémonie de proclamation des résultats de l’appel à projets du Programme d’Appui au Développement des Initiatives Culturelles (PADIC), cofinancé par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) et le Bureau de la Coopération suisse, s’est tenue ce mardi 11 novembre 2025 à Ouagadougou.

Sur 566 candidatures reçues, seulement 58 projets ont été retenus pour bénéficier de l’enveloppe totale de subvention, s’élevant à 427 millions de francs CFA. Cette sélection très compétitive vise à soutenir des initiatives structurantes et favoriser la relance économique, la création d’emplois, et la cohésion sociale.

Le processus de sélection, a été lancé le 1er août 2025 suivi d’une campagne de communication dans les régions. Après l’étape de recevabilité qui a vu 280 dossiers rejetés pour pièces incomplètes, les évaluateurs ont analysé les projets selon quatre critères, dont la pertinence stratégique et la faisabilité technique et financière.

Les 159 dossiers ayant obtenu la moyenne sollicitaient à eux seuls plus de 1,5 milliard de FCFA, soit près de quatre fois l’enveloppe disponible. La Directrice Générale du FDCT, Fiohan Caryne Traoré/Béni, a souligné l’exigence du travail accompli. « Le processus de cet appel à projet pour la subvention a certes été exigeant, mais particulièrement riche en enseignement », a-t-elle indiqué.

La répartition des 58 projets retenus couvre l’ensemble des trois lots et des régions. Le Lot 1 (Création et Diffusion Culturelle) est le plus pourvu avec 39 dossiers, suivi du Lot 3 (Promotion Touristique) avec 10 dossiers, et du Lot 2 (Espaces Culturels) avec 9 dossiers.

Bien que la région du Centre arrive en tête avec 25 projets, les Hauts-Bassins 12 projets ainsi que les régions de l’Est 4 projets, du Centre-Ouest 3 projets, et de la Boucle du Mouhoun 2 projets sont également représentées.

Le Secrétaire Général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a rappelé l’importance de ces financements. « À travers cet appel à projets, le gouvernement réaffirme sa volonté de faire de la culture et du tourisme un pilier stratégique de développement national. J’insiste particulièrement sur l’importance d’une gestion responsable des ressources qui seront mises à votre disposition », a insisté Fidèle Aymar Tamini.

Parmi les heureux bénéficiaires, Désiré Bationo, Président de l’Association Carrefour Intelligence pour le Développement (CAID) dans la région du Centre-Ouest, a obtenu plus de 6 millions de FCFA pour un projet d’édition.

« Nous avons bénéficié d’un financement pour l’édition d’un recueil de contes du terroir Lyéla. Ce projet va permettre, dans un premier temps, d’aller auprès des anciens, des personnes âgées, pour recueillir tous les contes qui sont en voie de disparition» a-t-il déclaré.

Les bénéficiaires suivront une formation du 17 au 19 novembre sur la gestion comptable et financière des ressources. La signature des conventions et le déblocage des fonds sont prévus à partir du 20 novembre. Les autorités et le FDCT promettent un suivi rapproché afin de garantir que ces 58 projets « puissent véritablement booster le secteur de la culture et du tourisme ».

Akim KY

Burkina 24