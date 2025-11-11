IBCFAIR 2025 : Plus de 150 entreprises attendues à Ouagadougou pour renforcer la coopération économique

Partage

Les membres du comité d’organisation de la 3ᵉ édition de la Foire Internationale des Affaires et de la Coopération (International Business and Cooperation Fair – IBCFAIR) ont présenté l’état d’avancement des préparatifs de cet événement, qui se tiendra du 27 au 30 novembre 2025 à Ouagadougou, dans l’enceinte du SIAO.

Selon Alassane Compaoré, président du comité d’organisation, cette foire, désormais bien connue des autorités et du public burkinabè, constitue un cadre privilégié pour favoriser les échanges commerciaux ainsi que la coopération économique entre les entreprises turques et burkinabè, avec une ouverture progressive vers d’autres partenaires internationaux.

“L’IBCFAIR est portée par IPROBUSINESS, entreprise installée à Istanbul en Turquie et disposant d’une représentation à Ouagadougou. Notre mission principale est de faciliter les échanges commerciaux et la coopération économique entre le Burkina Faso et la Turquie, tout en contribuant au développement des relations internationales du Burkina Faso”, a-t-il indiqué.

Plus de 5 000 visiteurs et 150 entreprises nationales et internationales, notamment venues de Turquie, de Russie, de Chine et des pays de l’AES, sont attendus à cette 3ᵉ édition de l’IBCFAIR.

“L’organisation d’une foire internationale représente un défi considérable et un acte patriotique, mais notre engagement est guidé par la conviction profonde de son utilité, de son impact et de la nécessité de s’inscrire dans la dynamique d’adaptation et de transformation économique de notre pays”, a souligné Alassane Compaoré.

Pour lui, l’IBCFAIR se veut plus qu’un simple événement commercial : c’est un pont stratégique entre le Burkina Faso et ses partenaires internationaux, un accélérateur de coopération économique, de création d’opportunités et de promotion du patriotisme économique.

“Nous invitons donc l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels, ainsi que le public, à prendre part à cette édition ambitieuse placée sous le signe de l’innovation, de l’ouverture et de la construction d’un Burkina Faso plus industrialisé et résolument tourné vers l’avenir”, a-t-il lancé.

De son côté, Mohamed Dabo, PDG de IPROBUSINESS a fait savoir que la principale innovation de cette édition c’est l’exposition et la vente, aussi bien en détail qu’en gros. “Nous travaillons à ce que les entreprises puissent faire des promotions pour pouvoir faciliter les grossistes. Il y aura la vente promotionnelle, et il y a des entreprises aussi qui vont profiter pour faire le déstockage avec des prix très concurrentiels”, a-t-il confié.

Par ailleurs, des rencontres B2B, des sessions de networking de haut niveau, des opportunités de formation et des partenariats stratégiques sont également prévus, avec la présence d’hommes et de femmes d’affaires de la sous-région.