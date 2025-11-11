Burkina Faso : Plus de 46 milliards F CFA dépensés en cinq ans pour la délocalisation des matchs nationaux

Partage

La suspension du Stade du 4-Août entre 2020 et juin 2025 a entraîné un coût financier particulièrement lourd pour l’État burkinabè. Devant les membres de l’Assemblée législative de transition (ALT), le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anûuyirtole Roland SOMDA, a révélé que la délocalisation des rencontres internationales des sélections nationales a coûté 46 175 818 403 FCFA, pris en charge par le budget national et le Fonds National pour la Promotion du Sport et des Loisirs (FNPSL).

Selon le Ministre, la sélection nationale des Étalons A est au cœur de ces dépenses. En moyenne, 14 matchs par an ont été disputés à l’extérieur pendant la période concernée, pour un coût annuel avoisinant 7 milliards FCFA, soit un total de 42 milliards FCFA sur cinq ans.

Le coût moyen par match se situe autour de 500 millions FCFA, incluant les primes (50%), l’hébergement et la restauration (20%), le transport (15%) et les frais d’organisation, de location de stade et de sécurité (15%).

La délocalisation elle-même représente environ 30% de ces dépenses, en raison des frais supplémentaires liés au transport des équipes, à la logistique et à l’utilisation d’infrastructures étrangères. À cela s’ajoutent les financements accordés par le FNPSL aux sélections U17, U20, féminines ainsi qu’aux clubs engagés en compétitions africaines, dont le coût cumulé dépasse 3,6 milliards FCFA entre 2022 et juin 2025.

Le Ministre a souligné que ces montants n’intègrent pas les pertes économiques indirectes pour le Burkina Faso, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme, habituellement dynamisés par l’organisation des matchs internationaux.

Avec la réhabilitation et l’homologation du Stade du 4-Août désormais achevées, le gouvernement veut tourner la page des dépenses de relocalisation.

Il met en avant un ambitieux Plan national d’investissement 2026-2030, d’un montant de 428 milliards FCFA, pour la construction et la modernisation de 1 767 infrastructures sportives et de loisirs sur le territoire.

L’objectif est d’assurer des équipements durables, conformes aux normes internationales, et d’éviter qu’un tel coût financier ne se reproduise.