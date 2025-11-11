Spectacles vivants au Burkina Faso : Le MCCAT rappelle les promoteurs à l’ordre

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) rappelle aux promoteurs de spectacles, producteurs, artistes et gestionnaires d’espaces culturels que l’organisation de spectacles vivants au Burkina Faso est strictement encadrée par la loi.

‎Dans un communiqué publié le 11 novembre 2025, le ministère souligne que cette activité doit se dérouler dans le respect scrupuleux de la réglementation en vigueur, notamment le décret n°2014-643/PRES/PM/MCT du 29 juillet 2014 et l’arrêté n°2014-0121/MCT/SG/DAS du 24 septembre 2014, qui fixent les conditions d’obtention de la licence d’entrepreneur de spectacles vivants et de l’autorisation d’exercice occasionnel.

‎Conformément à ces textes, l’exercice de la profession d’entrepreneur de spectacles demeure subordonné à la possession d’une licence ou d’une autorisation délivrée par le ministère, rappelle le communiqué. Par ailleurs, tout spectacle vivant à caractère professionnel doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de la direction régionale de la culture compétente, au moins quinze (15) jours avant la date prévue de l’événement.

‎Le MCCAT invite donc l’ensemble des acteurs culturels à se conformer rigoureusement à ces dispositions, qui visent à renforcer l’encadrement et la professionnalisation du secteur. Le ministère prévient que tout manquement aux obligations légales expose les contrevenants à des sanctions prévues par les textes en vigueur.

‎Des équipes de contrôle seront déployées à travers le territoire national pour veiller au respect de la réglementation.

‎Enfin, le ministère réaffirme sa disponibilité à accompagner les initiatives culturelles et artistiques qui contribuent à un développement harmonieux et durable du secteur culturel au Burkina Faso.