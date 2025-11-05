Burkina Faso : Le MCCAT rappelle à l’ordre les journalistes sur le code vestimentaire lors des cérémonies officielles

Le Ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) a publié, le 4 novembre 2025, un communiqué officiel appelant les journalistes, caméramans et photographes à adopter une tenue vestimentaire décente, sobre et respectueuse des valeurs nationales lors des cérémonies officielles.

Ce rappel s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°2023-0647/PRES-TRANS/PM/MEFP/MDICAPME du 2 juin 2023 et de l’arrêté n°2023-455/MCCAT/CAB du 2 novembre 2023, relatifs à la promotion et au port du Faso Dan Fani, du Koko Dunda et des autres tissus traditionnels dans les structures publiques et privées relevant du domaine de la communication, de la culture, des arts et du tourisme.

Le communiqué, signé par le Secrétaire général du ministère, Béthamou Fidèle Ayman TAMINI, relève avec regret une certaine négligence vestimentaire constatée chez certains professionnels des médias lors d’événements officiels.

De tels comportements, jugés contraires à l’esprit des textes, « perturbent la solennité des cérémonies officielles et portent atteinte à la noblesse de la profession journalistique ».

Des consignes fermes aux responsables de presse

Le ministère demande à chaque responsable de rédaction de proscrire les tenues débraillées, indécentes ou inadaptées aux cérémonies officielles ; de privilégier le port du Faso Dan Fani, du Koko Dunda ou d’autres tissus traditionnels burkinabè ; d’adopter des tenues sobres, décentes et professionnelles ; de veiller à une présentation personnelle soignée et digne du Burkinabè.

Le non-respect de ces prescriptions pourra entraîner l’interdiction d’accès ou l’expulsion des contrevenants des lieux officiels, ainsi que des mesures disciplinaires.

Pour une presse burkinabè exemplaire

Enfin, le MCCAT en appelle au sens de responsabilité et au patriotisme des acteurs des médias pour promouvoir l’identité culturelle burkinabè, préserver la solennité des cérémonies et rehausser l’image du journaliste burkinabè.

