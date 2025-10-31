Burkina 24 célèbre le « Mois du Consommer Local 2025 »

0 Partages Partager Twitter

Le jeudi 30 octobre 2025 à Ouagadougou, le média en ligne Burkina 24, leader de l’information digitale au Burkina Faso, a marqué la célébration du « Mois du Consommer Local » à travers un moment de convivialité autour de mets typiquement burkinabè. Mais pas tout !

L’initiative reflète l’engagement constant de Burkina 24 en faveur du patriotisme économique et de la promotion du savoir-faire local.

Elle témoigne de la volonté du média d’encourager la consommation de produits nationaux et de soutenir les acteurs locaux.

Pour l’occasion, l’ensemble du personnel a arboré des tenues traditionnelles en Faso Danfani et Koko Donda, symboles forts de la fierté nationale et de la valorisation du patrimoine textile burkinabè.

Ce choix vestimentaire illustre l’attachement profond à l’identité culturelle du pays et souligne l’importance de préserver et promouvoir les richesses artisanales nationales.