Journée nationale des Martyrs : Le Président du Faso rend hommage aux héros de la Nation

À l’occasion de la Journée nationale des Martyrs commémorée ce 31 octobre 2025, le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont perdu la vie dans la défense de la patrie et des valeurs nationales.

Dans son message, le Chef de l’État a salué la mémoire « éternelle » de ces hommes et femmes tombés au champ d’honneur pour préserver la dignité du Burkina Faso et défendre ses intérêts vitaux.

Il a rappelé que leur engagement, leur courage et leur sacrifice constituent un héritage national, une boussole morale et historique pour la construction d’un pays « digne, fort et souverain ».

Le Président a également exprimé sa solidarité envers les familles des martyrs, ainsi qu’aux blessés et personnes vivant encore les séquelles physiques ou psychologiques liées aux combats et événements ayant marqué la Nation. Il leur a adressé ses vœux de prompt rétablissement, réaffirmant la reconnaissance de la Nation à leur égard.

Dans un message empreint de solennité, le Chef de l’État a souligné que le souvenir du combat des martyrs doit inspirer l’engagement citoyen et renforcer la détermination collective en faveur d’un Burkina Faso totalement libéré, indépendant et souverain.

Concluant son adresse par la devise patriote « La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons », le Président du Faso a réaffirmé la volonté nationale de poursuivre la lutte pour la justice, la liberté et la paix durable au Burkina Faso.