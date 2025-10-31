SEINAR 2025 : Repenser l’éducation à l’ère de l’intelligence artificielle au Burkina Faso

L’association Tech Emerging Africa organise, du 1er au 5 novembre 2025, la troisième édition de la Semaine de l’Intelligence Artificielle et des Technologies Émergentes (SEINAR), sous le thème « Former, Enseigner et Apprendre : Repenser l’Éducation à l’ère de l’Intelligence Artificielle ».

Cette initiative, devenue un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nouvelles technologies au Burkina Faso, ambitionne cette année de faire le lien entre innovation numérique et transformation du système éducatif.

Pour le coordinateur de Tech Emerging Africa, Amon Bazongo, ce thème s’imposait naturellement après deux éditions consacrées à la découverte et à la vulgarisation des technologies de pointe.

« Nous avons constaté que les enseignants, les parents et les chercheurs s’interrogeaient beaucoup sur l’impact de l’intelligence artificielle dans l’éducation. C’est donc tout naturellement que nous avons décidé d’y consacrer cette édition », a-t-il expliqué.

Un sondage réalisé au sein de la communauté Tech Emerging Africa a confirmé cet intérêt. Plus de la moitié des participants ont plébiscité le thème de l’éducation, devant l’agriculture et la santé.

Cinq jours pour explorer le futur

Le programme de SEINAR 2025 s’annonce riche et varié, mêlant conférences, panels, formations et expositions :

1er novembre – Journée IA & Éducation : conférences internationales, panel sur les défis du système éducatif burkinabè et pistes d’innovation technologique.

: conférences internationales, panel sur les défis du système éducatif burkinabè et pistes d’innovation technologique. 2 novembre – Cosmos Conference : journée dédiée aux technologies spatiales, à la vulgarisation des sciences de l’espace et à la gestion des ressources naturelles.

: journée dédiée aux technologies spatiales, à la vulgarisation des sciences de l’espace et à la gestion des ressources naturelles. 3 novembre – Bitcoin & Blockchain : débats sur la souveraineté numérique et la géopolitique du Bitcoin.

: débats sur la souveraineté numérique et la géopolitique du Bitcoin. 4 novembre – Informatique quantique : présentation des enjeux et opportunités pour les pays africains.

: présentation des enjeux et opportunités pour les pays africains. 5 novembre – Startups & Projets : exposition des innovations locales en IA et clôture de l’événement.

Les deux premiers jours se dérouleront en présentiel, respectivement à l’Université de Technologie et de Management (UTM) et à l’Institut Supérieur de Génie Électrique du Burkina (ISGE-BF). Les autres activités seront diffusées en ligne pour un public international.

Bitcoin Sahel : Un projet pour la souveraineté numérique

Parmi les innovations annoncées, Tech Emerging Africa lancera officiellement le projet Bitcoin Sahel, une communauté régionale dédiée à la promotion du Bitcoin et de la souveraineté monétaire dans le Sahel.

« Nous voulons parler du Bitcoin non pas comme un outil d’investissement, mais comme une technologie de souveraineté. Le Sahel doit être un espace pilote pour cette révolution », a précisé Amon Bazongo.

En trois éditions, SEINAR s’est imposée comme un laboratoire d’idées et de formation sur les technologies émergentes au Burkina Faso. « Cette troisième édition marque une étape de maturité. Nous voulons passer de la simple sensibilisation à la création d’un véritable écosystème technologique autour de l’intelligence artificielle », a souligné le coordinateur.

Amon Bazongo lance enfin un appel à la mobilisation

« L’éducation concerne tout le monde. Parents, enseignants, étudiants, décideurs : venez débattre, proposer et innover. L’avenir de notre école se joue maintenant», a-t-il lancé.

L’évènement sera en présentiel et en ligne notamment sur Facebook et LinkedIn sur le compte Semaine de l’Intelligence Artificielle et des Technologies Émergentes (SEINAR).